Фердинад: "Стерлинг — в топ-5 лучших игроков мира"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг входит в пятерку лучших игроков мира.

На текущей неделе 24-летний Стерлинг был номинирован на "Золотой мяч", а накануне вечером разразился хет-триком против "Аталанты" в Лиге Чемпионов.



Теперь на счету Рахима уже 12 голов в этом сезоне, а еще дважды он ассистировал партнерам. По мнению Фердинанда, сейчас Стерлинг является лучшим игроком в Премьер-Лиге, и одним из лучших в мире.



"Теперь он определенно в топ-5 лучших игроков мира. Мне все равно, кого вы назовете в этой пятерке — он там быть обязан. Обязан из-за того количества голов, которые он забивает, и того эффекта, который он оказывает в матчах. Вы не можете его не включить в топ-5".



"Мне не хватает хвалебных слов, чтобы описать его. Мы говорим о молодом английском игроке, который сыграл кучу матчей. Он все еще прибавляет и улучшает свою игру".



"Да, я бы сказал, что он лучший игрок в Премьер-Лиге. Мне нравится в нем все".



"Я обожаю в нем то, что он учится. Иногда тебе везет получить тренера, у которого ты можешь учиться. Думаю, именно таким для их молодых игроков стал Пеп Гвардиола".



"Если вы посмотрите на игроков вроде Коутиньо и Азара, то эти парни не забивают столько, сколько забивает Рахим. Он обладает мощью, силой, а также хорош в отборах и сохраняет форму. У него есть чутье нападающего", — сообщил Фердинанд BT Sport.