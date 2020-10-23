Фердинад: "Стерлинг — в топ-5 лучших игроков мира"

Рахим Стерлинг Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг входит в пятерку лучших игроков мира.

На текущей неделе 24-летний Стерлинг был номинирован на "Золотой мяч", а накануне вечером разразился хет-триком против "Аталанты" в Лиге Чемпионов.

Теперь на счету Рахима уже 12 голов в этом сезоне, а еще дважды он ассистировал партнерам. По мнению Фердинанда, сейчас Стерлинг является лучшим игроком в Премьер-Лиге, и одним из лучших в мире.

"Теперь он определенно в топ-5 лучших игроков мира. Мне все равно, кого вы назовете в этой пятерке — он там быть обязан. Обязан из-за того количества голов, которые он забивает, и того эффекта, который он оказывает в матчах. Вы не можете его не включить в топ-5".

"Мне не хватает хвалебных слов, чтобы описать его. Мы говорим о молодом английском игроке, который сыграл кучу матчей. Он все еще прибавляет и улучшает свою игру".

"Да, я бы сказал, что он лучший игрок в Премьер-Лиге. Мне нравится в нем все".

"Я обожаю в нем то, что он учится. Иногда тебе везет получить тренера, у которого ты можешь учиться. Думаю, именно таким для их молодых игроков стал Пеп Гвардиола".

"Если вы посмотрите на игроков вроде Коутиньо и Азара, то эти парни не забивают столько, сколько забивает Рахим. Он обладает мощью, силой, а также хорош в отборах и сохраняет форму. У него есть чутье нападающего", — сообщил Фердинанд BT Sport.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2019 09:00

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Все комментарии к этой новости

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  1. lfc-krr 23.10.2019 09:21 # lfc-krr
    "Если вы посмотрите на игроков вроде Коутиньо и Азара, то эти парни не забивают столько, сколько забивает Рахим. Он обладает мощью, силой, а также хорош в отборах и сохраняет форму. У него есть чутье нападающего", — сообщил Фердинанд BT Sport.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74204/?c=1

    Коут и Азар никогда не были нападающими.. Стерлинг - крайний нападающий, как Салаха или Мане. Но сравнивать с ними, этот скам, конечно же не будет!

    Эксперт из Фердинанда такой же, как и тренер из Оле.

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  2. electric 23.10.2019 09:02 # electric
    Ну это прям очень смешно.
    Очень.

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  3. mc-od 23.10.2019 09:01 # mc-od
    КОРОЛЬ!!! ))

    И да, спасибо княгиням за топаря!

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