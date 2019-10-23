Зинченко и Родри пополнили лазарет "Сити"

Кадровая ситуация в обороне "Манчестер Сити" только усугубилась после того, как в лазарет угодили Александр Зинченко и Родри.

Зинченко, который сыграл девять матчей за "горожан" в этом сезоне, не попал в заявку команды на матч Лиги Чемпионов против "Аталанты" накануне вечером.



Как сообщает Sky Sports, причиной тому стала травма колена у украинского защитника, однако характер повреждения еще предстоит установить медицинскому штабу "Сити".



Что касается опорного полузащитника Родри, который в последних матчах действовал в центр обороны, то у него возникли проблемы с задней поверхностью бедра в первом тайме матча против "Аталаны", и он был вынужден уступить свое место на поле "Этихад" Джону Стоунсу.



Самому дорогому игроку в истории "горожан" тоже еще предстоит углубленное обследование, однако главный тренер Хосеп Гвардиола опасается, что Родри пропустит до месяца.



"Надеюсь, он отделается 10 днями отсутствия, если надрыва нет. В противном случае это будет от трех недель до одного месяца".



"Я еще не разговаривал с Родри или доктором, но похоже, что это задняя поверхность бедра. Когда парень бежит и затем хватается за заднюю поверхность бедра, это задняя поверхность бедра. Похоже на то", — цитирует Гвардиолу BBC.