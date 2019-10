"Тоттенхэм" расследует незаконное проникновение 200 фанатов "Црвены Звезды" на стадион

"Тоттенхэм" начал свое расследование после того, как около двух сотен фанатов "Црвены Звезды" незаконно получили билеты на состоявшийся накануне матч Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером "шпоры" одержали яркую домашнюю победу над соперником из Белграда со счетом 5:0, благодаря чему вышли на второе место в своей группе Лиги Чемпионов.



Изначально ожидалось, что болельщиков гостевой команды на этот матче не будет вовсе — такое решение принял УЕФА, наказав "Црвену Звезду" за расистское поведение ее фанатов в квалификационном поединке в августе.



Несмотря на запрет УЕФА на продажу билетов фанатам "Црвены Звезды", около 200 поклонников сербской команды все равно смогли разрозненно проникнуть на стадион, перекупив именные билеты, после чего сконцентрировались в одной зоне на пятом ярусе, обеспечив своей команде поддержку во время матча.



Эта группа оказалась слишком многочисленна, чтобы стюарды и полиция смогли ее ликвидировать, поэтому весь матч фанаты "Црвены Звезды" находились в кольце оцепления. Теперь "Тоттенхэм" хочет разобраться, как это произошло.



"Болельщики "Црвены Звезды" незаконно завладели индивидуальными билетами на пятый ярус, после чего собрались в группу на одной секции стадиона".



"Стюарды и полиция окружили эту группу, поскольку она оказалась слишком велика, чтобы выдворить ее со стадиона".



"Мы начали тщательное расследование, чтобы понять, каким образом им удалось завладеть билетами, а также чтобы принять самые строгие меры к тем, кто перепродал им свои билеты", — гласит заявление "Тоттенхэма".





So, a really quite large contingent of Red Star fans, who are banned from this game, have made their way into one of the home ends of the Tottenham stadium pic.twitter.com/TbIpATIN18