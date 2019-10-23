"Тоттенхэм" одержал свою самую крупную победу в Лиге Чемпионов

"Тоттенхэм" одержал свою самую крупную победу за все время выступлений в Лиге Чемпионов, разгромив дома "Црвену Звезду" со счетом 5:0.

После 1:1 с "Уотфордом" главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино освежил стартовый состав своей команды с помощью Бена Дэвиса, Танги Ндомбеле, Эрика Ламелы и Сон Хен Мина.



Пропуская быстрые голы в двух предыдущих матчах, на сей раз "шпоры" забили сами. На девятой минуте Ламела подал угловой, а Харри Кейн опередил своего опекуна и головой поразил ворота — 1:0.



Хозяева выглядели очень достойно в начале матча и на 16-й минуте удвоили свое преимущество. Это Сон на дальней штанге ногой замкнул навесную передачу Ламелы — 2:0.



Ближе к перерыву "Црвена Звезда" стала оживать, но это лишь позволило "Тоттенхэму" поймать своего соперника на контратаке. Получив передачу от Ндомбеле, Сон ворвался в штрафную, сделал паузу и поразил ближний угол ворот — 3:0.



На 57-й минуте гости пропустили еще раз. Ламела принял мяч в центре штрафной с правого края от Орье, развернулся на 180 градусов и пробил в угол ворот — 4:0.



Точка в матче была поставлена на 72-й минуте, когда Кейн, оказавшись на краю штрафной площади перед защитником, нанес бильярдный удар в дальний нижний угол — 5:0.



Учитывая обстоятельства, "Тоттенхэм" нуждался в такой победе — убедительной и вдохновляющей. Этот результат должен придать "шпорам" уверенности перед битвой с "Ливерпулем" в воскресенье.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия) — 5:0 (3:0)



Голы: Кейн 9, 72, Сон 16, 44, Ламела 57.



"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Санчес, Вертонген (Фойт 73), Дэвис, Ндомбеле, Сиссоко, Алли (Ло Чельсо 79), Ламела, Сон (Дайер 68), Кейн.



"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Дегенек, Милунович, Родич, Каньяс (Петрович 62), Вулич, Гарсия, Марин, Ван Ла Парра (Вуканович 82), Томане (Павков 62).



Предупреждение: Милунович.