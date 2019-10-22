"Сити" приблизился к плей-офф Лиги Чемпионов, разгромив "Аталанту"
"Манчестер Сити" нарастил свой отрыв во главе Группы C Лиги Чемпионов до пяти очков благодаря волевой победе 5:1 над "Аталантой".
Относительно победы 0:2 над "Кристал Пэлас" в старт "горожан" вернулись Кайл Уолкер, Фил Фоден, Рияд Махрез и Серхио Агуэро.
Совершив пару резких вылазок в начале матча, затем "Аталанта" была вынуждена уйти в глухую оборону. Хозяева принялись оказывать серьезное давление, появились удары.
Когда стало казаться, что гости вот-вот дрогнут, Йосип Иличич на дальнем краю штрафной площади нарвался на фол Фернандиньо. Руслан Малиновский четко реализовал пенальти — 0:1.
"Сити" пуще прежнего принялся давить и на 34-й минуте добился своего. Рахим Стерлинг забросил мяч к линии вратарской, где Агуэро в касание отправил снаряд между ног голкиперу — 1:1.
"Горожане" вошли во вкус, и на 37-й минуте рефери назначил пенальти в противоположные ворота — прорыв Стерлинга был остановлен фолом. Агуэро не промахнулся — 2:1.
До перерыва случилось еще одно значимое событие — травма Родри, вместо которого был вынужден поспешно вступить в игру Джон Стоунс.
Во втором тайме "Аталанта" уже не сопротивлялась, и "Сити" смог играть в свою игру. На 58-й минуте Кевин Де Брюйне, оказавшись на правом краю штрафной, усадил на пятую точку защитника, после чего передал мяч Фодену, а тот позволил Стерлингу поразить свободный угол ворот — 3:1.
Спустя еще шесть минут снова отличился Стерлинг. Рахим ворвался в штрафную по левому краю, легко убрал в сторону защитника и неотразимо пробил — 4:1.
А на 69-й минуте вошедший во вкус Стерлинг оформил хет-трик, носком опустив мяч в ворота после заброса от Махреза — 5:1.
На 75-й минуте Стерлинг мог забить еще один гол, но загубил выход один на один.
За восемь минут до конца Фоден схлопотал свою вторую желтую карточку и оставил хозяев вдесятером, однако это уже ничего не изменило — игра по своей сути была закончена.
И хотя именно "Аталанта" открыла счет, дальнейшее течение матча показало, что это было абсолютным недоразумением. "Сити" показал себя командой гораздо более высокого уровня и может быть расстроен только травмой Родри.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Аталанта" (Италия) — 5:1 (2:1)
Голы: Агуэро 34, 38 (пен), Стерлинг 58, 64, 69 — Малиновский 28 (пен).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Фернандиньо, Родри (Стоунс 41), Менди (Канселу 71), Гюндоган, Фоден, Де Брюйне (Отаменди 67), Махрез, Стерлинг, Агуэро.
"Аталанта": Голлини, Толои, Гимшити, Масьелло (Пашалич 45), Кастань, Фройлер, Де Рон, Госенс, Малиновский, Гомес (Муриэль 45), Иличич (Хатебур 72).
Предупреждения: Менди, Де Брюйне, Фоден, Отаменди — Масьелло.
Удаление: Фоден 82.
22.10.2019 23:55
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Последние комментарии:
По королевски
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КОРОЛИ!!!
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Cульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Облаки, Алиссоны ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 14-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас
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А ГДЕ ЭТИ ПЕТУХИ МИНА СЕСТРЕНКА , ХУЙ ЧЕРВОННЫЙ , МАЙОНЕЗНЫЙ МУДАК МОТЫЛЬ , И ПРОЧИЯ ХУЕТА ? СУКА УДЕ ПАЛЬЦЫ ЧЕСАЛИСЬ , КОММЫ СВОЕ ЕБАНЫЕ НАПИСАТЬ , ПРЕДВКУШАЛИ И ТУТ НА ТЕ , ХУЙ В ТОМАТЕ . СОСИТЕ , СОСИТЕ МРАЗИ . ВАМ ПОЛЕЗНО
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КОРОЛИ!!!
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Венгер: «Видимо, в России системные проблемы, раз в стране со 150 миллионами населения всего несколько талантливых игроков»
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19:55 Атлетико - Байер тм3.5
19:55 Шахтер Донецк - Динамо Загреб ф1(0)
22:00 Брюгге - ПСЖ ф2(0)
22:00 Галатасарай - Реал Мадрид - нах этот матч
22:00 Манчестер Сити - Аталанта п1
22:00 Олимпиакос - Бавария - нах этот матч
22:00 Тоттенхэм - Црвена Звезда п1
22:00 Ювентус - Локомотив Москва п1
Источник: http://fapl.ru/posts/74187/?c=1#c7002588
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль сосёт хуй сидя на страпоне!!!
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Королевы!!!
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