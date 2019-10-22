"Сити" приблизился к плей-офф Лиги Чемпионов, разгромив "Аталанту"

"Манчестер Сити" нарастил свой отрыв во главе Группы C Лиги Чемпионов до пяти очков благодаря волевой победе 5:1 над "Аталантой".

Относительно победы 0:2 над "Кристал Пэлас" в старт "горожан" вернулись Кайл Уолкер, Фил Фоден, Рияд Махрез и Серхио Агуэро.



Совершив пару резких вылазок в начале матча, затем "Аталанта" была вынуждена уйти в глухую оборону. Хозяева принялись оказывать серьезное давление, появились удары.



Когда стало казаться, что гости вот-вот дрогнут, Йосип Иличич на дальнем краю штрафной площади нарвался на фол Фернандиньо. Руслан Малиновский четко реализовал пенальти — 0:1.



"Сити" пуще прежнего принялся давить и на 34-й минуте добился своего. Рахим Стерлинг забросил мяч к линии вратарской, где Агуэро в касание отправил снаряд между ног голкиперу — 1:1.



"Горожане" вошли во вкус, и на 37-й минуте рефери назначил пенальти в противоположные ворота — прорыв Стерлинга был остановлен фолом. Агуэро не промахнулся — 2:1.



До перерыва случилось еще одно значимое событие — травма Родри, вместо которого был вынужден поспешно вступить в игру Джон Стоунс.



Во втором тайме "Аталанта" уже не сопротивлялась, и "Сити" смог играть в свою игру. На 58-й минуте Кевин Де Брюйне, оказавшись на правом краю штрафной, усадил на пятую точку защитника, после чего передал мяч Фодену, а тот позволил Стерлингу поразить свободный угол ворот — 3:1.



Спустя еще шесть минут снова отличился Стерлинг. Рахим ворвался в штрафную по левому краю, легко убрал в сторону защитника и неотразимо пробил — 4:1.



А на 69-й минуте вошедший во вкус Стерлинг оформил хет-трик, носком опустив мяч в ворота после заброса от Махреза — 5:1.



На 75-й минуте Стерлинг мог забить еще один гол, но загубил выход один на один.



За восемь минут до конца Фоден схлопотал свою вторую желтую карточку и оставил хозяев вдесятером, однако это уже ничего не изменило — игра по своей сути была закончена.



И хотя именно "Аталанта" открыла счет, дальнейшее течение матча показало, что это было абсолютным недоразумением. "Сити" показал себя командой гораздо более высокого уровня и может быть расстроен только травмой Родри.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Аталанта" (Италия) — 5:1 (2:1)



Голы: Агуэро 34, 38 (пен), Стерлинг 58, 64, 69 — Малиновский 28 (пен).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Фернандиньо, Родри (Стоунс 41), Менди (Канселу 71), Гюндоган, Фоден, Де Брюйне (Отаменди 67), Махрез, Стерлинг, Агуэро.



"Аталанта": Голлини, Толои, Гимшити, Масьелло (Пашалич 45), Кастань, Фройлер, Де Рон, Госенс, Малиновский, Гомес (Муриэль 45), Иличич (Хатебур 72).



Предупреждения: Менди, Де Брюйне, Фоден, Отаменди — Масьелло.



Удаление: Фоден 82.