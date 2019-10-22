"Ливерпуль" интересуется Джейдоном Санчо
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн заявил, что мерсисайдский клуб проявляет "огромный интерес" к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.
С момента переезда в Дортмунд из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 8 миллионов фунтов в 2017 году Санчо вырос в одну из главных звезд Бундеслиги и теперь регулярно вызывается в сборную Англии.
На протяжении последних месяцев пресса регулярно сватала Джейдона в "Манчестер Юнайтед", однако Хаманн убежден, что его бывший клуб не останется в стороне.
"Я слышал, что "Ливерпуль" проявляет огромный интерес к нему. Полагаю, следующим летом, они будут одной из наиболее заинтересованных сторон".
"Он из "Манчестер Сити", поэтому я не знаю, насколько возможен его переход в "Манчестер Юнайтед".
"У него нет пункта об отступных. Если в Дортмунде говорят, что хотят за него астрономическую сумму, они ее получат".
"В данный момент есть очень мало игроков, которые могут сделать нападение "Ливерпуля" еще сильнее. Я не знаю, является ли он таким игроком, но если кто-нибудь из их трио уйдет, тогда судьба Санчо будет предопределена", — сообщил Хаманн Sky Germany.
22.10.2019 22:00
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