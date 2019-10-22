Сол Кэмпбелл возглавил "Саутенд" из Лиги Один

Бывший защитник "Арсенала", "Тоттенхэма" и сборной Англии Сол Кэмпбелл возглавил "Саутенд Юнайтед" из Лиги Один.

Занимающий предпоследнее место в Лиге Один "Саутенд" находился в поисках постоянного рулевого с 6 сентября, когда в отставку подал Кевин Бонд.



Изначально "Саутенд" хотел видеть своим новым главным тренером Хенрика Ларссона, однако переговоры с экс-нападающим "Селтика" и "Манчестер Юнайтед" зашли в тупик на прошлой неделе.



Тогда аутсайдер третьего английского дивизиона переключился на Кэмпбелла, который сегодня заключил контракт до 2022 года. Ассистировать Солу на "Рутс Холл" будут его бывший одноклубник по "Портсмуту" Херманн Хрейдарссон и экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул.



Дебют Кэмбелла, находившегося без работы с августа, когда он покинул "Макклсфилд" из Лиги Два, назначен на матч против лидирующего в Лиге Один "Ипсвича" 26 октября.