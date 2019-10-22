Матип и Александер-Арнольд не сыграют с "Генком", но могут вернуться к "Тоттенхэму"
Защитники "Ливерпуля" Жоэль Матип и Трент Александер-Арнольд могут вернуться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", хотя и пропускают выезд к "Генку" в Лиге Чемпионов.
Ранее во вторник стало известно, что тренировки с первой командой "Ливерпуля" возобновил Мохамед Салах. Египетский нападающий полетел с "красными" в Бельгию, а вот Матип и Александер-Арнольд неожиданно остались дома.
Это действительно стало неожиданностью, ведь в воскресенье Жоэль и Трент сыграли все 90 минут матча против "Юнайтед". К счастью для главного тренера Юргена Клоппа, их проблемы незначительны.
"Трент приболел, а Жоэль не готов".
"У Жоэля небольшое повреждение, которое обычно заживает в течение двух недель. Так и вышло, но после матча с "Юнайтед" появился некоторый дискомфорт, и теперь нам просто нужно убедиться, что он вылечился окончательно, вот и все. Это не такая уж большая травма. Это просто немного беспокоит его, и он не может сыграть в среду".
"Трент приболел этой ночью. Надеюсь, он быстро восстановится, но для среды у него нет шансов", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
22.10.2019 21:00
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