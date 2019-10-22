МЮ пожизненно дисквалифицировал своего фаната-расиста

"Манчестер Юнайтед" наказал пожизненным запретом на посещение матчей своего фаната, который на расовой почве оскорбил защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда в минувшее воскресенье.

Напомним, фаната-расиста, выкрикнувшего фразу you f***ing black c**t в адрес Александер-Арнольда, сдали стюардам "Олд Траффорд" другие болельщики "красных дьяволов" с трибуны "Стретфорд Энд".



Однако одним лишь выдворением со стадиона указанный фанат не отделался. В своем официальном заявлении "Юнайтед" немедленно осудил этот поступок, а сегодня — после проведенного расследования — запретил грубияну до конца своих дней посещать "Олд Траффорд".



Как сообщает Daily Mail, одновременно "дьяволы" сделали рассылку для остальных держателей сезонных абонементов, предупредив, что клуб и впредь будет карать пожизненными дисквалификацияи за проявления дискриминации.