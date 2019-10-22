МЮ пожизненно дисквалифицировал своего фаната-расиста

Трент Александер-Арнольд "Манчестер Юнайтед" наказал пожизненным запретом на посещение матчей своего фаната, который на расовой почве оскорбил защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда в минувшее воскресенье.

Напомним, фаната-расиста, выкрикнувшего фразу you f***ing black c**t в адрес Александер-Арнольда, сдали стюардам "Олд Траффорд" другие болельщики "красных дьяволов" с трибуны "Стретфорд Энд".

Однако одним лишь выдворением со стадиона указанный фанат не отделался. В своем официальном заявлении "Юнайтед" немедленно осудил этот поступок, а сегодня — после проведенного расследования — запретил грубияну до конца своих дней посещать "Олд Траффорд".

Как сообщает Daily Mail, одновременно "дьяволы" сделали рассылку для остальных держателей сезонных абонементов, предупредив, что клуб и впредь будет карать пожизненными дисквалификацияи за проявления дискриминации.


Метки Манчестер Юнайтед, расизм

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 601

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 22.10.2019 20:43 # hammersmith
    не знал, что саня арнольд фанат мю еще и расист, канешна

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  2. slash-lfc 22.10.2019 20:41 # slash-lfc
    Лол, Пердинанд попался.

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  3. blackdreamer 22.10.2019 20:35 # blackdreamer
    это был суарес

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  4. elprimer 22.10.2019 20:26 # elprimer
    Сомневаюсь что персонаж из новости расстроился, на их жалкое подобие футбола, смотреть без слез невозможно.

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  5. stamford-bridge 22.10.2019 20:25 # stamford-bridge
    правильно, остальные задумаются

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  6. alexomck 22.10.2019 20:14 # alexomck
    как и ожидалось.

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  7. iskander8sg 22.10.2019 20:08 # iskander8sg
    Так и нужно.

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  8. chr1s8rown 22.10.2019 20:03 # chr1s8rown
    У калали пополнение .

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