Эвра договаривается о своем возвращении в "Юнайтед"

Защитник Патрис Эвра подтвердил, что ведет переговоры о возвращении в "Манчестер Юнайтед".

О том, что Эвра может вернуться на "Олд Траффорд", заговорили еще в прошлом сезоне, когда Патрис был замечен в компании исполнительного директора "красных дьяволов" Эда Вудворда.



Тогда Эвра называли одним из кандидатов на создаваемую в клубе должность технического директора, однако экс-игрок сборной Франции вполне может получить и тренерскую работу, благо сейчас "Юнайтед" помогает Патрису с получением соответствующей лицензии.



"За кулисами я виду кое-какие важные переговоры, и мы еще решим, буду я работать в клубе на определенной должности или нет".



"Я хочу прояснить это, потому что некоторые люди говорят, что я уже работаю на "Юнайтед" — это не так, но мы разговариваем. В данный момент я просто получаю тренерскую лицензию".



"Если я вернусь в клуб, то это случится не просто для галочки — я вернусь для того, чтобы снова сделать этот клуб лучшим в мире".



"Будучи игроком, я жертвовал своей жизнью ради успеха этого клуба. Я готов делать это и в другой роли, хотя не знаю, в какой именно", — сообщил Эвра Sky Sports.