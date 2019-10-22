Эвра договаривается о своем возвращении в "Юнайтед"
Защитник Патрис Эвра подтвердил, что ведет переговоры о возвращении в "Манчестер Юнайтед".
О том, что Эвра может вернуться на "Олд Траффорд", заговорили еще в прошлом сезоне, когда Патрис был замечен в компании исполнительного директора "красных дьяволов" Эда Вудворда.
Тогда Эвра называли одним из кандидатов на создаваемую в клубе должность технического директора, однако экс-игрок сборной Франции вполне может получить и тренерскую работу, благо сейчас "Юнайтед" помогает Патрису с получением соответствующей лицензии.
"За кулисами я виду кое-какие важные переговоры, и мы еще решим, буду я работать в клубе на определенной должности или нет".
"Я хочу прояснить это, потому что некоторые люди говорят, что я уже работаю на "Юнайтед" — это не так, но мы разговариваем. В данный момент я просто получаю тренерскую лицензию".
"Если я вернусь в клуб, то это случится не просто для галочки — я вернусь для того, чтобы снова сделать этот клуб лучшим в мире".
"Будучи игроком, я жертвовал своей жизнью ради успеха этого клуба. Я готов делать это и в другой роли, хотя не знаю, в какой именно", — сообщил Эвра Sky Sports.
22.10.2019 19:00
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