"Ливерпуль" предложит Лаллане новый контракт
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт Адаму Лаллане, однако не факт, что полузащитник на него согласится.
Некогда Лаллана был ключевым игроком для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, однако из-за череды травм Адам утратил прежнюю важность для команды.
В этом сезоне Премьер-Лиги 31-летний англичанин отметился только четырьмя появлениями на замену, причем трижды выходил на 86-й минуте или позже.
Тем не менее, Адам доказал, что все равно может приносить пользу, своим голом избавив "Ливерпуль" от поражения в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье.
Действующий контракт Лалланы истекает уже в конце сезона, и The Athletic утверждает, что "красные" собираются пригласить экс-игрока "Саутгемптона" к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.
"Ливерпуль" надеется прояснить будущее Лалланы до января, потому что к Адаму существует большой интерес из Европы, особенно из Серии А, и после Нового года полузащитник сможет свободно общаться с зарубежными клубами.
Учитывая периферийную роль Лалланы в команде Клоппа, нет гарантий, что Адам согласится продлить свое пребывание в "Ливерпуле". В свою очередь статус свободного агента открыл бы для игрока двери во многие клубы, которые бы иначе не решились его пригласить к себе.
22.10.2019 18:00
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Последние комментарии:
Блять, Михаил, это какой-то новый уровень дичи от тебя
https://theathletic.com/1308582/2019/10/22/jpearce-lfccolumn-oct21/
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Блять один гол забил и сразу новый контракт...днище и стеклотара вроде Осклейда_Чемберлена и Кейта
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вот что значит ротирование, ваще-то
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физрук опять как с минолетом
эту стекловату нахуй гнать надо
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бляяя, ну он объективно пока нихоя этого не заслуживает.
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мля, все-таки не сплавится эта стеклотара. Беда
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МЮ настолько в жопе, что даже мертвый Лоллана забил им, который не забивал 2 года))))
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