Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах возобновил тренировки в общей группе в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Генка" в среду вечером.

Напомним, Салах был вынужден пропустить выезд к "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье. Причиной этому стала травма лодыжки, полученная в концовке матча против "Лестера" перед международным перерывом.



В воскресенье главный тренер "красных" Юрген Клопп сказал, что Салах может вернуться к матчу посреди недели, и этот прогноз, судя по всему, сбудется, потому что Мохамед уже возобновил занятия с полной нагрузкой.



При этом Клоппу все равно предстоит оценить риски, думая о количестве минут, что Салах может сыграть в среду. Дело в том, что в ближайший уикенд "Ливерпуль" ждет важнейший матч Премьер-Лиги против обозленного "Тоттенхэма".