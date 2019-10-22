Мохамед Салах возобновил тренировки
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах возобновил тренировки в общей группе в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Генка" в среду вечером.
Напомним, Салах был вынужден пропустить выезд к "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье. Причиной этому стала травма лодыжки, полученная в концовке матча против "Лестера" перед международным перерывом.
В воскресенье главный тренер "красных" Юрген Клопп сказал, что Салах может вернуться к матчу посреди недели, и этот прогноз, судя по всему, сбудется, потому что Мохамед уже возобновил занятия с полной нагрузкой.
При этом Клоппу все равно предстоит оценить риски, думая о количестве минут, что Салах может сыграть в среду. Дело в том, что в ближайший уикенд "Ливерпуль" ждет важнейший матч Премьер-Лиги против обозленного "Тоттенхэма".
22.10.2019 17:00
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