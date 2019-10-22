Гранит Джака ответил на критику Эвра

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака гневно отреагировал на критику Патриса Эвра в адрес "канониров".

Анализируя игру "Арсенала" против "Шеффилд Юнайтед" накануне вечером, Эвра сделал очень неутешительными выводы. Патрис заявил, что "канониры" по-прежнему слабы духом, как и во времена Арсена Венгера.



Поражение на "Брамалл Лэйн" стало пятым для "Арсенала" в 10 последних выездных матчах Премьер-Лиги, однако Джака не может согласиться, что у его команды есть какие-то проблемы морального характера.



"Мы должны закончить с этим дерьмом про слабость духа. На мой взгляд, не имеет значения, играешь ты дома или на выезде — ты должен побеждать, демонстрировать характер и хорошо играть, а не постоянно искать оправдания".



"Многие люди говорят слишком много. Это не первый раз, когда он высказывается таким образом".



"Я очень уважаю его, потому что он был отличным игроком, но ты должен осторожнее выбирать слова. Это касается не только его — многие люди говорят много дерьма про нас. Всегда одно и то же".



"На мой взгляд, это странно, потому что они сами были на нашем месте, они тоже были игроками. Иногда твои дела идут хорошо, иногда — не очень, но они каждую неделю несут это чепуху".



"Признаюсь честно, меня не интересует, что говорят другие люди. Мы должны разговаривать внутри коллектива о том, как нам стать лучше, а также упорно работать, не слушая этих людей", — цитирует Джаку Sky Sports.