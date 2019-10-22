Патрис Эвра раскритиковал "Арсенал"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра назвал "Арсенал" "малышами" и заявил, что команда Унаи Эмери слаба духом.
Накануне вечером "Арсенал" упустил возможность вернуться на третью позицию в Премьер-Лиге, беззубо проиграв в гостях у "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0.
Игра "канониров" против новичка Премьер-Лиги напомнила Эвра о тех временах, когда он сам противостоял лондонцам. Патрис считает, что "Арсенал" так и остается командой без лидеров.
"Шеффилд Юнайтед" заслужил победу, но "Арсенал" меня не удивил".
"10 лет назад я привык называть их "моими малышами", и они остались такими же. Когда я смотрю на них, то они все те же "мои малыши". Это правда, и я не пытаюсь оскорбить их этими словами".
"Они выглядят мило, но они не выглядят победоносной командой. Им нравится играть в хороший футбол, но я всегда был рад играть против них, потому что я знал, что мы победим".
"Даже когда к нам пришел Робин Ван Перси, в первый день я пожал ему руку и сказал: "Добро пожаловать в клуб мужчин". Поначалу он был расстроен, но спустя один месяц он сказал: "Ты был абсолютно прав, Патрис".
"Я не вижу никаких лидеров. Я не вижу никакого характера, никаких личностей. Похоже на то, что они слабы духом".
"У них есть большие игроки вроде Давида Луиса, Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта, но им кое-чего не хватает уже несколько лет".
"Маттео Гендузи играет в полузащите, но прежде он играл во втором дивизионе Франции и играл нерегулярно — а теперь он лучший игрок в этой команде".
"Я уважаю Обамеянга и Лакасетта, но если два этих парня не забивают, команда в беде. И это не меняется. Такое впечатление, что Арсен и не уходил, потому что все то же самое", — сообщил Эвра в эфире Sky Sports.
22.10.2019 14:00
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Последние комментарии:
кто серьёзно воспримет мнение негра, ходившего с дерьмом в ботинках?:)) странно, что он, после такого позора, ещё высовывается:)
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Смитерс , спустить Суареза
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Нигер-опущенец, отложивший личинку в бутсы ради пакости, рассуждает о мужском поведении, ну и лолита макаковская.
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ну как бы эмери и в псж так играл
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Арсенал чемпик. Остальные завидуют
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лол, истеричка себя мужиком назвала
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Команда понтарезов . Особенно обамаянг и ляказат
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Как был Эвра чмом, так и остался. Вечно обиженный 14-й сын африканского дипломата (это так и есть), принц без наследства, мля. Я понимаю, когда тебе не нравится стиль команды, работа тренера, результативность напа. Это одно. Скажи и аргументируй свой высер. А тут просто тупой троллинг уровня обиженки кожана или припизднутого римса. "Мои малыши". Тфу, мерзость.
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Тоже мне философ.
Тренера не хватает нормального с яйцами, вот и всё.
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