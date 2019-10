Прогнозы на Лигу Чемпионов. Матчи вторника

Во вторник на групповом этапе Лиги Чемпионов от Англии сыграют две команды — "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". "Шпоры" будут принимать в Северном Лондоне "Црвену Звезду", а "горожане" сыграют на своем поле против "Аталанты".





ТОТТЕНХЭМ — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

Вторник, 22 октября, 22:00



"Тоттенхэм" пребывает в глубоком кризисе, и проблемы команду Маурисио Почеттино преследуют не только во внутреннем чемпионате, но и в Лиге Чемпионов, где "шпоры" упустили победу в Греции в матче с "Олимпиакосом", ведя в счете в два мяча, и были разгромлены дома "Баварией". Если до начала группового раунда "Црвена Звезда" казалась поставщиком очков в группе для фаворитов и конкурентом греков в борьбе за третье место, то сейчас шансы сербов на плей-офф Лиги Чемпионов значительно выросли — во многом из-за беспомощности "Тоттенхэма".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" пропускал как минимум дважды в четырех последних матчах Лиги Чемпионов;

- "шпоры" выиграли всего три официальных матча в этом сезоне;

- "Тоттенхэм" выиграл всего один из последних семи матчей во всех турнирах;

- "Црвена Звезда" выиграла пять последних матчей во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: результативная ничья — 5.7 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Это сценарий "игра, которую нужно выиграть". "Тоттенхэму" повезло в матче с "Уотфордом", так как, кроме гола Деле Алли, у них не было большого количества моментов. Маурисио Почеттино сделал семь изменений в составе, чего с ним не случалось никогда, но он не получил результата. Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд не играют на пике собственных возможностей. Им не предложили новые контракты, потому они просто играют спустя рукава. Данни Роуз чувствует себя так же — ситуация не из лучших. Харри Кейн признает, что "Тоттенхэм" переживает самый сложный период за все время, что он играет в клубе.

Сон Хен Мин дает "шпорам" гарантированные скорость и темп, как на мяче, так и без него. Он должен быть рядом с Харри Кейном, по моему мнению. "Црвена Звезда" приедет с достойной поддержкой, потому будет неловко, если игра "Тоттенхэма" снова будет вызывать у его болельщиков гнев.



Прогноз Чарли Николаса: 3:0



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АТАЛАНТА

Вторник, 22 октября, 22:00



"Манчестер Сити" время от времени испытывает проблемы с мотивацией и концентрацией в чемпионате Англии, но в Лиге Чемпионов у команды Гвардиолы такая группа, из которой они должны выходить с максимальными показателями без особых проблем. "Аталанта" — удобный противник для "горожан", так как она играет в атакующем и открытом стиле, да и не обладает богатым европейским опытом, что можно назвать главной причиной того, что у итальянцев пока что нет набранных очков в группе, где, кроме "Сити", играют также загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Сити" забивал как минимум дважды в 10 из 11 последних матчей Лиги Чемпионов;

- также "горожане" выиграли шесть из семи последних матчей в Лиге Чемпионов;

- "Аталанта" проиграла оба своих матча в Лиге Чемпионов, пропустив при этом шесть мячей.



Прогноз Who Scored: 3:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: " Манчестер Сити" с форой (-2) — 1.95 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Пеп Гвардиола сделал так много перестановок в составе на выходных, но "Манчестер Сити" выполнил свою работу. Они не показали выдающуюся игру, но приняли удар, чтобы исключить неудовлетворительные результаты предыдущих недель из своей системы. Уязвимым качеством "Сити" остается то, что у "горожан" нет центральных защитников, из-за чего в центре обороны против "Пэлас" сыграли Фернандиньо и Родри.



Было приятно видеть, как "Сити" оформил "клин-шит". Рахим Стерлинг был активно задействован в игре, но Гвардиола может выбирать между Риядом Махрезом, Давидом Сильвой и Бернарду Силвой, в то время как Габриэль Жезус появится на острие атаки. Вероятно, Пеп сделает несколько перестановок в составе, но это не помешает "Сити" добыть комфортную победу.



Прогноз Чарли Николаса: 4:0



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru