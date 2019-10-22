Япу Стаму предлагали возглавить "Ньюкасл"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам рассказал, что минувшим летом ему предлагали возглавить "Ньюкасл".

Напомним, минувшим летом "Ньюкасл" был вынужден искать замену Рафаэлю Бенитесу, который, не договорившись о новом контракте, уехал в Китай.



В итоге "сороки" назначили Стива Брюса, еще одного бывшего игрока "Юнайтед", однако это был лишь запасной вариант после того, как Стам отказался вернуться в Англию, где ранее он тренировал "Рединг" — "Ньюкасл" обратился к Япу слишком поздно.



"Мне позвонили из "Ньюкасла" спустя несколько дней после того, как я продлил свой контракт с "Фейеноордом". Так что я не мог сорваться и уйти. Я человек слова".



"Это было приятно и почетно, потому что люди в Англии, как видно, знают, чего я стою как тренер", — сообщил Стам Voetbal International.