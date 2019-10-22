"Юнайтед" отправил Шоу и Матича в Дубай
"Манчестер Юнайтед" отправил защитника Люка Шоу и полузащитника Неманью Матича на реабилитацию в Дубай после недавних травм.
Лишь недавно из Дубая вернулся полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба, который в течение недели усиленно работал в жарком климате над восстановлением после травмы лодыжки. Теперь настал черед двух его партнеров по команде.
В этом сезоне Шоу сыграл только три матча. Из-за повреждения задней поверхности бедра Люк не выходит на поле с домашнего поражения от "Кристал Пэлас" 24 августа.
Что касается Матича, то он пропустил два последних матча, а последний раз играл еще против АЗ в Лиге Европы. Характер его повреждения неизвестен.
Как сообщает Sky Sports, оба игрока могут вернуться к матчу Премьер-Лиги против "Норвича" в воскресенье.
22.10.2019 12:45
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Надеюсь МЮ перестанет покупать стекляшек
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как шлюшек
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будущему владельцу машины мыть уехали.
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