"Юнайтед" отправил Шоу и Матича в Дубай

Неманья Матич и Люк Шоу "Манчестер Юнайтед" отправил защитника Люка Шоу и полузащитника Неманью Матича на реабилитацию в Дубай после недавних травм.

Лишь недавно из Дубая вернулся полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба, который в течение недели усиленно работал в жарком климате над восстановлением после травмы лодыжки. Теперь настал черед двух его партнеров по команде.

В этом сезоне Шоу сыграл только три матча. Из-за повреждения задней поверхности бедра Люк не выходит на поле с домашнего поражения от "Кристал Пэлас" 24 августа.

Что касается Матича, то он пропустил два последних матча, а последний раз играл еще против АЗ в Лиге Европы. Характер его повреждения неизвестен.

Как сообщает Sky Sports, оба игрока могут вернуться к матчу Премьер-Лиги против "Норвича" в воскресенье.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2019 12:45

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  1. ilovemanutd 22.10.2019 13:16 # ilovemanutd
    Надеюсь МЮ перестанет покупать стекляшек

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  2. vyrentz 22.10.2019 12:55 # vyrentz
    как шлюшек

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  3. alexomck 22.10.2019 12:51 # alexomck
    будущему владельцу машины мыть уехали.

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