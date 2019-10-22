"Юнайтед" отправил Шоу и Матича в Дубай

"Манчестер Юнайтед" отправил защитника Люка Шоу и полузащитника Неманью Матича на реабилитацию в Дубай после недавних травм.

Лишь недавно из Дубая вернулся полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба, который в течение недели усиленно работал в жарком климате над восстановлением после травмы лодыжки. Теперь настал черед двух его партнеров по команде.



В этом сезоне Шоу сыграл только три матча. Из-за повреждения задней поверхности бедра Люк не выходит на поле с домашнего поражения от "Кристал Пэлас" 24 августа.



Что касается Матича, то он пропустил два последних матча, а последний раз играл еще против АЗ в Лиге Европы. Характер его повреждения неизвестен.



Как сообщает Sky Sports, оба игрока могут вернуться к матчу Премьер-Лиги против "Норвича" в воскресенье.