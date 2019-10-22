Каррагер: "Цикл "Тоттенхэма" закончен"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Тоттенхэм" нуждается в обновлении и должен рассмотреть смену главного тренера Маурисио Почеттино.

Подопечные Почеттино невыразительно начали новый сезон и сейчас находятся уже в 13 очках от вершины Премьер-Лиги. По мнению Каррагера, для "шпор" настало время обновить команду или главного тренера.



"Я объясняю происходящее тем, что цикл для этой команды "Тоттенхэма" закончен — а я обожаю эту команду "Тоттенхэма" и этого тренера "Тоттенхэма".



"Участие в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне скрыло некоторые трещины. Они проиграли 20 матчей в прошлом сезоне".



"Так что я изначально был обеспокоен этим. Вернутся ли они со старта этого сезона к тому, что мы видели в предыдущие годы? Или эта команда осознала, что недостаточно хороша для победы в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов?"



"Такое ощущение, словно у них есть физический и психологический блок в раздевалке. Они недостаточно энергичны, и это от того факта, что они так давно вместе. Кроме того, они просто недостаточно хороши. На мой взгляд, это конец".



"Теперь они уже точно не выиграют Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Им бы просто попасть в топ-4, что было их целью три-четыре года назад".



"Я бы сказал, что пиком для Почеттино был матч против "Арсенала" в феврале 2018. "Тоттенхэм" сыграл выдающимся образом и был компактен. Они быстро отбирали мячи, и "Арсенал" не мог играть в свою игру. Той команде Почеттино невозможно было что-либо противопоставить из-за того, как агрессивна и как быстра она была".



"Затем я осознал, что в прошлом сезоне был не просто кратковременный спад, а нечто большее. В этот раз "Арсеналу" было так легко против "Тоттенхэма", и ничего не поменялось до сих пор. Такое впечатление, словно они играли в замедленном режиме. Это был почти товарищеский матч".



"Думаю, у "Тоттенхэма" по-прежнему есть хорошие игроки и один из лучших тренеров не только в Премьер-Лиге, но и в Европе. Но они вместе уже шесть лет неизменным составом, они достигли своего пика и уже не продвинутся дальше".



"Это напоминает мне Жерара Улье и Рафу Бенитеса, каждый из которых тренировал меня по шесть шесть. Они были успешны в "Ливерпуле" и выигрывали трофеи".



"Проблемой для нас было выиграть титул. Мы становились вторыми, а затем все разваливалось, и нам приходилось начинать сначала. Так и с "Тоттенхэмом" — им нужно начать сначала либо с новым тренером, либо с новым подбором игроком", — сообщил Каррагер в эфире.