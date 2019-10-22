"Реал" не собирается покупать Эриксена в январе

"Реал" не будет делать предложение о покупке Кристиана Эриксена в январе, если не сможет освободить место для полузащитника "Тоттенхэма" в первой команде.

Поскольку действующий контракт Эриксена истекает в конце сезона, а новый он подписывать не собирается, наиболее предпочтительным сценарием для "шпор" является продажа Кристиана в январе.



Претендентом номер один и наиболее привлекательным вариантом для самого Эриксена остается "Реал", однако AS утверждает, что Королевский клуб не готов сделать предложение по игроку сборной Дании в январе.



Потратив 300 миллионов евро на трансферы минувшим летом, теперь "Реал" имеет в зарплатной ведомости первой команды аж 25 игроков.



Сообщается, что "Реал" обратится на трансферный рынок в январе только в том случае, если избавится от игроков, которые не получают практики — вроде Мариано Диаса, Браима Диаса и Иско.



При этом к приглашению новичков вроде Эриксена посреди сезона открыт только тренерский штаб Зинедина Зидана, тогда как президент испанского гранда Флорентино Перес хочет сосредоточить все свое внимание на Килиане Мбаппе из ПСЖ.