"Реал" не собирается покупать Эриксена в январе
"Реал" не будет делать предложение о покупке Кристиана Эриксена в январе, если не сможет освободить место для полузащитника "Тоттенхэма" в первой команде.
Поскольку действующий контракт Эриксена истекает в конце сезона, а новый он подписывать не собирается, наиболее предпочтительным сценарием для "шпор" является продажа Кристиана в январе.
Претендентом номер один и наиболее привлекательным вариантом для самого Эриксена остается "Реал", однако AS утверждает, что Королевский клуб не готов сделать предложение по игроку сборной Дании в январе.
Потратив 300 миллионов евро на трансферы минувшим летом, теперь "Реал" имеет в зарплатной ведомости первой команды аж 25 игроков.
Сообщается, что "Реал" обратится на трансферный рынок в январе только в том случае, если избавится от игроков, которые не получают практики — вроде Мариано Диаса, Браима Диаса и Иско.
При этом к приглашению новичков вроде Эриксена посреди сезона открыт только тренерский штаб Зинедина Зидана, тогда как президент испанского гранда Флорентино Перес хочет сосредоточить все свое внимание на Килиане Мбаппе из ПСЖ.
22.10.2019 10:00
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Какой Мбаппе, на Погба пусть сосредоточатся
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