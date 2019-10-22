"Пэлас" готов сделать предложение Жиру

"Кристал Пэлас" готов сделать предложение нападающему "Челси" Оливье Жиру в январе.

На старте нового сезона Жиру вчистую проигрывает конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму, а во время минувшего международного перерыва подтвердил, что подумает о смене клуба в январе, если к тому времени его ситуация не изменится.



Как сообщат The Sun в эксклюзивном материале, проблемы 33-летнего француза, последний раз выходившего в стартовом составе "синих" еще в августе, не остались незамеченными со стороны "Кристал Пэлас".



Ранее "орлы" стучались в дверь "Челси", чтобы вернуть Мичи Батшуайи, который хорошо себя проявил за время аренды во второй половине прошлого сезона, а теперь готовы рассмотреть приглашение Жиру.



Поскольку контракт экс-игрока "Арсенала" истекает в конце этого сезона, а сам Жиру открыт к смене клуба, для приобретения Оливье в зимнее трансферное окно может хватить суммы в 3 миллиона фунтов.



Добавим, что в 10 матчах этого сезона "Пэлас" забил только восемь голов и, очевидно, нуждается а укреплении атакующей мощи.