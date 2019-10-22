Семь вещей, что мы узнали в 9-м туре

Девятый тур Премьер-Лиги был ознаменован первой в сезоне осечкой "Ливерпуля". Также недобрали очков "Тоттенхэм" и "Арсенал", чем воспользовались "Лестер" и "Челси", дополнив топ-4. Пора подвести итоги сыгранных матчей.





Марку Силва избегает последствий



Букмекеры называли менеджера "Эвертона" главным претендентом на увольнение перед игрой с "Вест Хэмом". Четыре поражения подряд опустили "ирисок" в зону вылета, и сам португалец признавал, что в игре с лондонцами его устроит только победный результат.



"Эвертон" на проблемы отреагировал. Игра Андре Гомеша и Тео Уолкотта сделала большую разницу для мерсисайдцев, но это было командное выступление. Лучший образец "Эвертона" уверенно победил "Вест Хэм", хотя плохая реализация моментов оставляла шансы сопернику до самого конца. "Молотобойцы" при этом очень разочаровали — в атаке команда Мануэля Пеллегрини была бледной тенью себя последних недель.



Силве этот результат позволил избежать возможных последствий от плохих результатов. Но расслабляться не стоит: "Эвертон" и раньше мог впечатлить в "свой день", и чего ему не хватает, так это стабильности.



"Бернли" не повезло в Лестере



"Лестер" громко заявил о своих амбициях на старте сезона, и победа над "Бернли" — еще одно такое заявление. Команда Брендана Роджерса столкнулась с очень неудобным соперником, который к тому же не проигрывал в четырех последних поединках. И все же добыла результат, который висел на волоске.



Понадобился индивидуальный талант Джейми Варди и Юри Тилеманса, а также элемент удачи. Форвард Крис Вуд, набравший солидную форму, выжал максимум из минимума, забивая второй гол "Бернли", но просмотр видеоповтора отменил гол новозеландца. Неумышленно Вуд зацепил ногу Джонни Эванса, который, скорее всего, и не мог спасти "Лестер" от пропущенного мяча. Но это случайное касание ноги защитника дало основания арбитрам отменить взятие ворот, что сохранило "Лестеру" три очка. А вместе с этим — место в первой четверке.



"Челси" выглядит солиднее



Перед игрой с "Ньюкаслом" Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что задача его команды — оставаться в лидирующей группе, следующей за спиной оторвавшегося "Ливерпуля". Лэмпард теперь говорит об этом с уверенностью: последние матчи подтвердили, что у его команды есть все ресурсы для того, чтобы быть одной из сильнейших в нынешнем сезоне.



Победную серию "Челси" продлил в субботу. Это и третья подряд победа в чемпионате, и пятая подряд победа во всех турнирах. Недооценивать успех в игре с "Ньюкаслом" тоже не стоит — команда Стива Брюса в этом сезоне специализируется на поединках против грандов. "Челси" показал зрелое терпение, забив во втором тайме. Такое же терпение команда Лэмпарда демонстрировала в последней домашней игре с "Брайтоном". И эта "зрелость" обнадеживает на фоне той неосторожности, которая отличала игру лондонцев на старте сезона. "Челси" не только выиграл три последних матчах, но также пропустил в них всего лишь один гол.



"Уотфорд" отпустил "Тоттенхэм"



С "Тоттенхэмом" сейчас хочет играть каждый. Уверенность команды Маурисио Почеттино в себе настолько низкая, что ей сложно прийти в себе после первого пропущенного мяча в матче. Шанс был даже у "Уотфорда" — того самого, который в этом сезоне не одержал еще ни одной победы.



Подопечные Кике Санчеса Флореса делали все правильно. Абдулай Дукуре, наконец, расцвел в центре поля, "Уотфорд" забил быстрый мяч, контролировал атакующие действия соперников и качественно убегал в контратаки. Подводило аутсайдера то, как он пользовался своими выходами к чужой штрафной — и те решения, которые принимали футболисты. Подвели и арбитры, которые, даже используя VAR, не поставили очевидный пенальти за фол на Жераре Деулофеу.



"Тоттенхэм" свой мяч и ничью буквально выстрадал в концовке встречи. По крайней мере, команда Почеттино избежала еще одного поражения, а списанный Деле Алли порадовал на редкость неплохой игрой. Разочарованным должен быть Кике Санчес Флорес: в нынешнем положении его команду ничейные результаты не устраивают, тем более — по такой игре.



"Кристал Пэлас" не создал проблем "Манчестер Сити"



Команда Роя Ходжсона в последнюю пару лет стала проблемой для "горожан". Еще памятна нулевая ничья на "Селхерст Парк" в сезоне 2017/18, прервавшая победную серию "Сити". И, разумеется, победа "Пэлас" в манчестерской игре прошлого сезона — всего одно из трех домашних поражений Гвардиолы в чемпионате. Роскошный гол Андроса Таунсенда в тот день по итогу стал лучшим мячом сезона в Премьер-Лиге.



На этот раз Таунсенд оказался в запасе, а "Сити" предстал готовым. И удивляться этому не стоит. Подопечные Гвардиолы в этом сезоне дважды пострадали от недооценки соперников, но недооценивать "Пэлас", да еще и после поражения от "Вулверхэмптона", было бы очень глупо. Хоть и с Фернандиньо и Родри в центре обороны, мы все же удивили традиционный "Сити", выгрызающий каждый мяч и доминирующий над соперником. Можно покритиковать команду Ходжсона за слишком низкую оборону и качество контратак, но в них "Сити" соперника даже не пускал.



Небольшую разницу сделал выход Кристиана Бентеке. Забей бельгиец своим первым касанием, драма могла быть возможной. Но Эдерсон потянул удар Бентеке головой, а мы получили более честную картину поединка с очень убедительной победой чемпионов.



"Ливерпуль" все-таки теряет очки



Лидеры чемпионата не смогли повторить тот самый победный рекорд "Сити", завершившийся в январе 2018 в Южном Лондоне. Для достижения отметки в 18 побед подряд команде Юргена Клоппа нужно было выигрывать на "Олд Траффорд". Вроде бы простая задача, если смотреть на форму "Юнайтед". Но Клопп ни разу не делал этого раньше, а кризисный МЮ был готов использовать встречу с врагом, как мотивацию и надежду на перезапуск сезона.



Команда Оле Гуннара Сульшера была тактически готовой к поединку. Она нейтрализовала фланговую мощь "Ливерпуля" за счет использования схемы с пятью защитниками, а в центре повлиять на игру у чемпионов Европы было некому. До победы хозяева не дотянули, но в нынешних условиях ничья с "Ливерпулем" дома — не самый плохой исход для Сульшера. Мерсисайдцы потеряли первые очки в чемпионате, но даже больше Клоппа должен раздражать тот факт, что ему никак не удается победить на "Олд Траффорд". Более слабый "Манчестер Юнайтед" ему еще не доставался.



"Шеффилд Юнайтед" — в верхней части таблицы



"Арсенал" принято критиковать, но к девятому туру команда Унаи Эмери подходила на третьем месте. Более того, "канониры" проиграли всего один матч — и тот "Ливерпулю". Другое дело, что игра "Арсенала" в выездных матчах лучше не стала. Минимально победив на старте "Ньюкасл", лондонцы также едва унесли ноги с поля проваливающегося "Уотфорда".



Матч с "Шеффилд Юнайтед" принес команде Эмери второе поражение и подтвердил ее слабость вдали от дома. Но даже больше говорить нужно о качествах "клинков". Они прервали серию домашних неудач, благодаря чему поднялись в верхнюю половину таблицы. Крис Уайлдер здорово адаптирует игру своей команды под Премьер-Лигу, уже имея ничью на поле "Челси", гостевую победу над "Эвертоном" и очень обидное минимальное поражение от "Ливерпуля".



В понедельник "Юнайтед" добавили к этому заслуженную победу над "Арсеналом", который новички чемпионата нейтрализовали почти полностью. Пропустив всего семь мячей в десяти играх, "Шеффилд Юнайтед" имеет лучшую оборону чемпионата. На тех же показателях только "Ливерпуль", счастливым образом победивший подопечных Уайлдера несколько недель назад.



Иван Громиков специально для FAPL.ru