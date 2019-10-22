15 игроков из Премьер-Лиги претендуют на "Золотой мяч"

Ровно половина из 30 номинантов на "Золотой мяч" 2019 года оказались игроками клубов Премьер-Лиги.

Наибольшее представительство среди претендентов на самую престижную индивидуальную награду в футболе имеет "Ливерпуль". Победители Лиги Чемпионов представлены в списке Виргилом Ван Дейком, Алиссоном, Трентом Александер-Арнольдом, Джорджиньо Вейналдумом, Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамедом Салахом.



"Тоттенхэм", соперник "красных" по последнему финалу Лиги Чемпионов, представлен только Уго Льорисом и Сон Хен Мином. Также в списке есть Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Махрез, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала".



Для игроков вроде Неймара, Харри Кейна, Нголо Канте, Энди Робертсона и Яна Облака места среди номинантов не нашлось.



Еще журнал France Football собирается вручить награду имени Льва Яшина — лучшему голкиперу 2019 года. В числе 10 номинантов на этот приз оказались Алиссон из "Ливерпуля", Кепа Аррисабалага из "Челси" и Эдерсон из "Манчестер Сити".



Добавим, что обладатели наград будут объявлены на торжественной церемонии в Париже 2 декабря.



Претенденты на "Золотой мяч" 2019 года



Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Сон Хен Мин ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Алиссон ("Ливерпуль"), Маттейс Де Лигт ("Ювентус"), Карим Бензема ("Реал"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Френки Де Йонг ("Барселона"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Душан Тадич ("Аякс"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Донни Ван де Бек ("Аякс"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Рияд Махрез ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Жоау Фелиш ("Атлетико").