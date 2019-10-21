"Арсенал" проиграл в Шеффилде
"Арсенал" не смог вернуться на третью позицию в Премьер-Лиге, проиграв в гостях у "Шеффилд Юнайтед" — 1:0.
Впервые в этом сезоне в стартовом составе "клинков" появился Лис Муссе. Он и Дэвид Макголдрик заменили в нападении Каллума Робинсона и Оли Макберни.
По сравнению с минимальной победой над "Борнмутом" в стартовом составе "канониров" вышел Джо Уиллок, заменив Дани Себальоса. Месута Озила снова не оказалось в заявке.
Матч начался с обмена угловыми — на двоих команды успел исполнить пять стандартных положений с угла поля, прежде чем кто-либо отважился на первый удар. В одной из таких ситуаций Сократиса Папастатопулоса схватили за футболку, однако система VAR не дала назначить пенальти.
На 21-й минуте "Арсенал" был обязан открывать счет. Сеад Колашинац выполнил шикарный прострел с левого фланга на линию вратарской, где Николя Пепе оставалось подставить ногу, но мяч лишь скользнул по ноге француза и ушел за пределы поля.
Так вышло, что с девятого в матче углового счет и был открыт. Это случилось на 31-й минуте, когда Муссе поразил ворота гостей с метра после подачи от края поля и последующей скидки Джека О'Коннелла — 1:0.
Остаток тайма "канониры" провели в атаках, но моментов не создали, за исключением неудачной попытки Сака заработать пенальти и плотного дальнего удара Гранита Джаки, отличиться которому не позволил голкипер.
В перерыве Унаи Эмери выпустил Себальоса, а чуть позже — и Александра Лакасетта. "Арсенал" давил, но никак не мог продавить насыщенную оборону соперника, который вдобавок время от времени показывал зубы и заставлял Бернда Лено вступать в игру.
Весь второй тайм "канониры" стучались в закрытую дверь, так и не сумев уйти от поражения. Гости даже не имели особых моментов для этого.
"Шеффилд Юнайтед" преподнес сенсацию и, одержав эту победу, совершил прыжок на несколько строчек наверх, в том числе опередив "Манчестер Юнайтед". "Арсеналу" не хватило изобретательности, чтобы преодолеть насыщенную оборону соперника.
"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче
21.10.2019 23:55
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Последние комментарии:
полный матч и обзор! https://replayfootballmatches.net/2019/10/sheffild-junajted-arsenal-polnyj-match-i-luchshie-momenty/
(ответить)
Блейд это Марвел или диси????
(ответить)
Оу щит, а ведь некоторые заплатили Окко, чтоб смотреть как Арсеналу обрабатывают очко
(ответить)
черт, а я бухал, про матч совсем забыл
(ответить)
клинки дают бой
интересно как середняки типо мю или мс там насосут хуёв
(ответить)
Будешь его объявлять, скажи Тренеришка. (С) некто из России
(ответить)
Теперь понятно почему эти гавнари за Ливерпоол больше переживают
(ответить)
Вы не задумывались зачем миру нужны канониры? Я все понимаю, вроде как история, Анри, Венгер...но все же. Вот, например, Ливерпуль - команда с величественной историей, искрометной игрой. Людям интересно наблюдать за игрой Скаузеров. Или возьмем Лестер. Кто еще может так построить игру коллектива? Только Брендан. ПСЖ? Людям нравится непредсказуемость, эмоции. Именно это дарят людям Парижане. Монако - характер, неуступчивость, вера в победу. А что же канониры? Да ничего. Просто денежный проект, который призван оболванивать глупых школьников. Ни игры, ни истории. Лишь купленные в свое время судьи. Да любая из команд РФПЛ принесла пользы больше, чем канониры. Вывод - миру не нужны канониры, они должны исчезнуть.
(ответить)
21.10.2019 20:34 #
al-faarabi
Арсенал самая молодая команда и перспективная в АПЛ, россыпь молодых талантов в команде, у членсов их трое, а они пи3дят про всю команду, то как у Арсенала на каждой линии есть по одному одаренному таланту
Источник: http://fapl.ru/posts/74167/?c=1
(ответить)
Позорище! Я даже не знаю, есть ли у нас светлые пятна по этой игре? К нашим нелепым проблемам в обороне добавилось еще и то, что стал меньше в последних играх забивать Обамеянг. А это уже совсем для Арсенала ведет к большим проблемам. Раньше мы хоть забивали много, а теперь и этого нет! Я уже не говорю про нашу традиционную неуверенность в себе, которую знает уже вся лига, что Арсенал можно продавить и про то, что мы не имеем никакого плана Б на игру. Ну неужели было непонятно изначально, что Шеффилд постарается забить давлением в первом тайме, когда у них еще силы есть, а потом будет отсиживаться в обороне? Так какого же, Эмери, ты не поставил планом на игру в первом тайме не продавливаться, измотать их во встречной игре и забить самим? Или Арсенал это вообще не умеет? Какой ты тренер, если команда третий год подряд плохо играет на выезде и ты уже второй год не можешь решить эту проблему? Если они так боятся чужих болельщиков, одень им наушники с записью стадиона Эмирейтс, пусть думают, что дома играют. Нельзя наушники - пусть в уши беспроводные динамики ставят. Но решите уже эту проблему немощи! Когда этот неудачник Пепе забьет свой первый гол с игры? Я надеюсь это произойдет раньше, чем следующий гол Озила? Тошно. Настолько предсказуемо плохо сыграли на выезде, что даже не хочется смотреть их следующий выездной матч. Этих ленивых, непонятно что делающих на поле жоп надо сейчас в спортзал до утра, сука, загнать! Чтобы не тупые интервью давали о своих чемпионских амбициях, а работали как лошади. Может быть тогда что-то и изменится
(ответить)
Эмери минуснут, я даже не видел ни одной игры с целым собранным составом всегда какая-то чепуха
(ответить)
Просто стыдоба. Никакой мысли впереди у Арсенала. Не говорю уже про выдумку, хитринку, даже нормальной комбинации не могут разыграть. Да ладно комбинации, Пепе нормально по мячу попасть не смог с метра, там где труднее было не забить!!! И это самое дорогое приобретение в истории клуба! Себальос убойный момент запорол, элементарный удар не в силах исполнить! Джака - капитан?! Да это мешок картошки в середине поля, кроме как назад и поперёк мяч катить ни на что не способный. Эмери просто бесталанный тренер, чем его игроки занимаются на тренировках? Никакой тренерской мысли в игре! Тупо надежда на отдельных игроков. А атака у нас - забросы с флангов, будто одни «краучи» в нападении! Красота! И ещё о трофеях заикаются. Вот в таких матчах как с Шеффилдом и показывают свои амбиции, свои яйца! А что мы видели? Полтора шанса за весь матч. Тьфу, позор
(ответить)
Эмери к сожалению ноль. За два года оборона стала наверное даже хуже. Этот розыгрыш от ворот, это же просто ад. Его знают уже абсолютно все, он выглядит так же нелепо как и это чучело у бровки.
(ответить)
Ещё пару поражений и Эмери уволят, как раз к НГ, а там Юнберг затащит зону лч
(ответить)
Луис уверен, что "Арсенал" может вмешаться в борьбу за титул
Источник: http://fapl.ru/posts/74114/
(ответить)
Йобаный рот твой казино ублюдок поганый
(ответить)
Просто гг
(ответить)
Old classic english football, это вам не бичары кудрявые и не недонегры по 80 лямов.
(ответить)
кто смотрел игру, по делу подшкононирники прое6али?
(ответить)
Мои поздравления.
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