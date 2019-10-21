"Арсенал" проиграл в Шеффилде

"Арсенал" не смог вернуться на третью позицию в Премьер-Лиге, проиграв в гостях у "Шеффилд Юнайтед" — 1:0.

Впервые в этом сезоне в стартовом составе "клинков" появился Лис Муссе. Он и Дэвид Макголдрик заменили в нападении Каллума Робинсона и Оли Макберни.



По сравнению с минимальной победой над "Борнмутом" в стартовом составе "канониров" вышел Джо Уиллок, заменив Дани Себальоса. Месута Озила снова не оказалось в заявке.



Матч начался с обмена угловыми — на двоих команды успел исполнить пять стандартных положений с угла поля, прежде чем кто-либо отважился на первый удар. В одной из таких ситуаций Сократиса Папастатопулоса схватили за футболку, однако система VAR не дала назначить пенальти.



На 21-й минуте "Арсенал" был обязан открывать счет. Сеад Колашинац выполнил шикарный прострел с левого фланга на линию вратарской, где Николя Пепе оставалось подставить ногу, но мяч лишь скользнул по ноге француза и ушел за пределы поля.



Так вышло, что с девятого в матче углового счет и был открыт. Это случилось на 31-й минуте, когда Муссе поразил ворота гостей с метра после подачи от края поля и последующей скидки Джека О'Коннелла — 1:0.



Остаток тайма "канониры" провели в атаках, но моментов не создали, за исключением неудачной попытки Сака заработать пенальти и плотного дальнего удара Гранита Джаки, отличиться которому не позволил голкипер.



В перерыве Унаи Эмери выпустил Себальоса, а чуть позже — и Александра Лакасетта. "Арсенал" давил, но никак не мог продавить насыщенную оборону соперника, который вдобавок время от времени показывал зубы и заставлял Бернда Лено вступать в игру.



Весь второй тайм "канониры" стучались в закрытую дверь, так и не сумев уйти от поражения. Гости даже не имели особых моментов для этого.



"Шеффилд Юнайтед" преподнес сенсацию и, одержав эту победу, совершил прыжок на несколько строчек наверх, в том числе опередив "Манчестер Юнайтед". "Арсеналу" не хватило изобретательности, чтобы преодолеть насыщенную оборону соперника.



"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче