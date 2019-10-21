Фред чувствует, что лучше адаптировался к Премьер-Лиге

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред чувствует, что он лучше адаптировался к английскому футболу после тяжелого дебютного сезона.

Присоединившись к "красным дьяволам" из "Шахтера" за 52 миллиона фунтов летом 2018, Фред почти никак себя не проявил в прошлом сезоне.



В новой кампании 26-летний полузащитник тоже пока не блещет, а в воскресенье против "Ливерпуля" отметился всего лишь своим вторым появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Тем не менее, теперь сам Фред чувствует себя гораздо лучше. Полузащитник решил свои бытовые вопросы и теперь продолжает привыкать к Премьер-Лиге.



"Мой первый сезон был сложным, но это нормально, когда футболист меняет лигу. Украинская лига не так сильна, как Премьер-Лига. Здесь лига быстрее и требует лучшей физической подготовки".



"Здесь ты должен мощно начинать матч и мощно его заканчивать. Ты должен играть в полную силу все 90 минут, и чтобы адаптироваться к английскому футболу, когда приезжаешь из Украины, требуется время, даже несмотря на то, что там мне довелось поиграть против лучших команд в Лиге Чемпионов".



"Однако я верю, что постепенно адаптируюсь".



"Я учусь день за днем. Я чувствую, что становлюсь лучше. У меня большое сердце. Я буду играть лучше. Мне нравится Манчестер. Моя семья находится со мной, и им здесь тоже нравится. Они говорят по-английски. Я тоже беру уроки английского, однако невозможно учить язык постоянно, потому что мы много путешествуем. Вместе с тем у меня много языковой практики в клубе".



"У меня хорошие отношения с главным тренером и его штабом. Я разговариваю с Майком Феланом каждый день. А также с Майклом Кэрриком и Кираном Маккенной. Майкл играл на моей позиции — он знает, что говорит. Они всегда подбадривают меня, а также я чувствую поддержку фанатов. И я благодарен им за это", — цитирует Фреда The Telegraph.