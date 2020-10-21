"Юнайтед" уверен в приобретении Мэддисона
"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет оформить трансфер полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона в следующие 12 месяцев.
22-летний Мэддисон в великолепной форме начал этот сезон, что помогает "лисам" держаться в топ-4 Премьер-Лиги, а самому Джеймсу помогло получить вызов в сборную Англии.
"Юнайтед" — не единственный претендент на Мэддисона, однако на "Олд Траффорд" полны уверенности, что Джеймс последует примеру защитника Харри Магуайра — если не в январе, то следующим летом.
Уверенности "красным дьяволам" придает тот факт, что у их исполнительного директора Эда Вудворда сложились отличные отношения с коллегой из "Лестера" Сьюзан Уилан, утверждает The Athletic.
Также интерес к Мэддисону проявляют "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", козырем которых, относительно "Юнайтед", может стать возможность сыграть в Лиге Чемпионов.
21.10.2019 22:00
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Последние комментарии:
Вотворт опять будет долго торговаться, а потом либо переплатит, либо опять купит какого-то выскочку, о котором вы даже не слыхали и который порвет кресты в третьем своем матче, за те же деньги.
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Ну за 150кк заберут точно
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Он нужен в Ливерпуле.
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И сколько он будет стоить? Сотку?
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Опять эти игроки из лестер. Берите топов из крупных клубов
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удачи
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