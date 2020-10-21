"Юнайтед" уверен в приобретении Мэддисона

Джеймс Мэддисон "Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет оформить трансфер полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона в следующие 12 месяцев.

22-летний Мэддисон в великолепной форме начал этот сезон, что помогает "лисам" держаться в топ-4 Премьер-Лиги, а самому Джеймсу помогло получить вызов в сборную Англии.

"Юнайтед" — не единственный претендент на Мэддисона, однако на "Олд Траффорд" полны уверенности, что Джеймс последует примеру защитника Харри Магуайра — если не в январе, то следующим летом.

Уверенности "красным дьяволам" придает тот факт, что у их исполнительного директора Эда Вудворда сложились отличные отношения с коллегой из "Лестера" Сьюзан Уилан, утверждает The Athletic.

Также интерес к Мэддисону проявляют "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", козырем которых, относительно "Юнайтед", может стать возможность сыграть в Лиге Чемпионов.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. portsmouth08 21.10.2019 23:04 # portsmouth08
    Вотворт опять будет долго торговаться, а потом либо переплатит, либо опять купит какого-то выскочку, о котором вы даже не слыхали и который порвет кресты в третьем своем матче, за те же деньги.

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  2. mixmaster 21.10.2019 22:54 # mixmaster
    Ну за 150кк заберут точно

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  3. shinigami 21.10.2019 22:52 # shinigami
    Он нужен в Ливерпуле.

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  4. brown-ale 21.10.2019 22:19 # brown-ale
    И сколько он будет стоить? Сотку?

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  5. xah 21.10.2019 22:19 # xah
    Опять эти игроки из лестер. Берите топов из крупных клубов

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  6. mancunia-planet 21.10.2019 22:19 # mancunia-planet
    удачи

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