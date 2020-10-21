"Юнайтед" уверен в приобретении Мэддисона

"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет оформить трансфер полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона в следующие 12 месяцев.

22-летний Мэддисон в великолепной форме начал этот сезон, что помогает "лисам" держаться в топ-4 Премьер-Лиги, а самому Джеймсу помогло получить вызов в сборную Англии.



"Юнайтед" — не единственный претендент на Мэддисона, однако на "Олд Траффорд" полны уверенности, что Джеймс последует примеру защитника Харри Магуайра — если не в январе, то следующим летом.



Уверенности "красным дьяволам" придает тот факт, что у их исполнительного директора Эда Вудворда сложились отличные отношения с коллегой из "Лестера" Сьюзан Уилан, утверждает The Athletic.



Также интерес к Мэддисону проявляют "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", козырем которых, относительно "Юнайтед", может стать возможность сыграть в Лиге Чемпионов.