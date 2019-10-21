Руни приступит к тренировкам с "Дерби" в начале декабря

Нападающий Уэйн Руни завершил свою карьеру в МЛС и уже в начале декабря должен приступить к тренировкам с "Дерби".

Напомним, "Дерби" еще в августе объявил о подписании 18-месячного контракта с экс-капитаном "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. К "баранам" Руни присоединится как играющий тренер и будет не только выходить на поле, но и ассистировать Филлипу Коку.



В минувший уикенд 33-летний Руни сыграл свой последний матч за "Ди Си Юнайтед", который сошел с дистанции в плей-офф от "Торонто".



По информации The Telegraph, теперь Руни отправляется в отпуск, после которого у Уэйна будет месяц, чтобы привести себя в форму для дебюта в Чемпионшипе.



Таким образом, Руни может дебютировать за "Дерби" в матче против "Барнсли" 2 января. Выйти на поле раньше Уэйну в любом случае не позволили бы правила.



Добавим, свой последний матч на родине Руни сыграл 28 апреля 2018, когда "Эвертон" с ним в составе одержал победу 2:0 над "Хаддерсфилдом".