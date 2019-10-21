Кейн: "Самый сложный период, что я нахожусь в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признал, что сейчас у "шпор" самый сложный период за все время его выступлений здесь.

Подопечные Маурисио Почеттино ужасно начали сезон 2019/20, выиграв лишь три из 12 матчей во всех соревнованиях.



В минувший уикенд "Тоттенхэм" только в самой концовке избежал поражения в домашнем матче против "Уотфорда" (1:1), который еще не побеждал в этом сезоне.



26-летний Кейн признает, что "шпорам" еще никогда не было так сложно, однако Харри воспринимает это как испытание, которое он должен преодолеть на пути к успеху.



"Да, наверно, это самый сложный период за все время моих выступлений здесь. Это нелегко, если вы посмотрите на результаты".



"Конечно, каждый игрок хочет побеждать, все мы хотим выигрывать матчи, наш тренер хочет выигрывать матчи".



"Однако это очередной вызов, очередной вызов в моей карьере, в карьере нашей команды, так что нам просто нужно преодолеть это".



"Путь к успеху не бывает гладким. На дистанции тебя непременно будет потряхивать. Именно это происходит с нами в данный момент, и мы должны преодолеть это", — цитирует Кейна Sky Sports.