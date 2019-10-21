Фаната МЮ вышвырнули со стадиона за оскорбление Александер-Арнольда

Болельщика "Манчестер Юнайтед" вышвырнули с "Олд Траффорд" во время матча против "Ливерпуля" за оскорбление на расовой почве защитника гостевой команды Трента Александер-Арнольда.

Этот инцидент случился в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги, который завершился вничью 1:1. Один из фанатов "Юнайтед" с трибуны "Стретфорд Энд" выкрикнул чрезвычайно оскорбительную фразу в адрес игрока сборной Англии ("you f***ing black c**t").



Как сообщает Daily Mail, находившиеся поблизости болельщики немедленно пожаловались стюардам, и те проводили грубияна на выход. Однако провинившегося фаната могут ждать более серьезные последствия.



"Мы в курсе инцидента во время вчерашнего матча, когда некий человек на домашней секции стадиона якобы выкрикнул фразу расистского характера. Личность человека, который был выдворен со стадиона, установлена. В данный момент мы расследуем произошедшее в приоритетном порядке".



"Расизм и все формы дискриминации совершенно недопустимы и не отражают ценности нашего клуба", — гласит заявление "Юнайтед".