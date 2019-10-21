Фаната МЮ вышвырнули со стадиона за оскорбление Александер-Арнольда
Болельщика "Манчестер Юнайтед" вышвырнули с "Олд Траффорд" во время матча против "Ливерпуля" за оскорбление на расовой почве защитника гостевой команды Трента Александер-Арнольда.
Этот инцидент случился в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги, который завершился вничью 1:1. Один из фанатов "Юнайтед" с трибуны "Стретфорд Энд" выкрикнул чрезвычайно оскорбительную фразу в адрес игрока сборной Англии ("you f***ing black c**t").
Как сообщает Daily Mail, находившиеся поблизости болельщики немедленно пожаловались стюардам, и те проводили грубияна на выход. Однако провинившегося фаната могут ждать более серьезные последствия.
"Мы в курсе инцидента во время вчерашнего матча, когда некий человек на домашней секции стадиона якобы выкрикнул фразу расистского характера. Личность человека, который был выдворен со стадиона, установлена. В данный момент мы расследуем произошедшее в приоритетном порядке".
"Расизм и все формы дискриминации совершенно недопустимы и не отражают ценности нашего клуба", — гласит заявление "Юнайтед".
21.10.2019 19:00
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Последние комментарии:
Оскорби гея накажут. Оскорби ливерпука вышвырнут... геи = ливерпуки. Куда катится мир?
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просто интересно а если бы крикнул "you f***ing c**t" были бы последствия? разницы то по сути нет
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Какой клуб, такие и болелы. скам, без лишних слов
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Только манки могут быть одновременно и быдлом и стукачами)
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истинные фаны макак блаеть
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идиот. пощады ему не будет. может только молиться что бы пожизненный бан не дали
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болгары могут хайпануть на этой теме
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пенс спалился.
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Наверняка это Гарри Невилл был...
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