Фаната МЮ вышвырнули со стадиона за оскорбление Александер-Арнольда

Трент Александер-Арнольд Болельщика "Манчестер Юнайтед" вышвырнули с "Олд Траффорд" во время матча против "Ливерпуля" за оскорбление на расовой почве защитника гостевой команды Трента Александер-Арнольда.

Этот инцидент случился в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги, который завершился вничью 1:1. Один из фанатов "Юнайтед" с трибуны "Стретфорд Энд" выкрикнул чрезвычайно оскорбительную фразу в адрес игрока сборной Англии ("you f***ing black c**t").

Как сообщает Daily Mail, находившиеся поблизости болельщики немедленно пожаловались стюардам, и те проводили грубияна на выход. Однако провинившегося фаната могут ждать более серьезные последствия.

"Мы в курсе инцидента во время вчерашнего матча, когда некий человек на домашней секции стадиона якобы выкрикнул фразу расистского характера. Личность человека, который был выдворен со стадиона, установлена. В данный момент мы расследуем произошедшее в приоритетном порядке".

"Расизм и все формы дискриминации совершенно недопустимы и не отражают ценности нашего клуба", — гласит заявление "Юнайтед".


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, расизм

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1174

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  1. mototroller 21.10.2019 19:47 # mototroller
    Оскорби гея накажут. Оскорби ливерпука вышвырнут... геи = ливерпуки. Куда катится мир?

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  2. denk 21.10.2019 19:46 # denk
    просто интересно а если бы крикнул "you f***ing c**t" были бы последствия? разницы то по сути нет

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  3. lfc-in-my-heart 21.10.2019 19:41 # lfc-in-my-heart
    Какой клуб, такие и болелы. скам, без лишних слов

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  4. gerrard08 21.10.2019 19:27 # gerrard08
    Только манки могут быть одновременно и быдлом и стукачами)

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  5. roberto-89 21.10.2019 19:24 # roberto-89
    истинные фаны макак блаеть

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  6. ray-black 21.10.2019 19:06 # ray-black
    идиот. пощады ему не будет. может только молиться что бы пожизненный бан не дали

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  7. liverfun 21.10.2019 19:06 # liverfun
    болгары могут хайпануть на этой теме

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  8. alexomck 21.10.2019 19:02 # alexomck
    пенс спалился.

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  9. liverpool1892est 21.10.2019 19:01 # liverpool1892est
    Наверняка это Гарри Невилл был...

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