Почеттино допускает, что "Тоттенхэм" его уволит

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что ему может грозить увольнение, если он не улучшит результаты.

В этом сезоне "шпоры" преподнесли уже несколько сенсаций, вылетев из Кубка Лиги от "Колчестера" из четвертого дивизиона, проиграв 2:7 "Баварии" в Лиге Чемпионов и уступив 3:0 "Брайтону" в Премьер-Лиге.



Очередное потрясение едва не случилось в минувшую субботу, когда "Тоттенхэм" избежал поражения против находящегося на дне Премьер-Лиги "Уотфорда" только на 86-й минуте (1:1). Почеттино отлично понимает, что терпение его клуба не безгранично.



"Наша игра не так хороша, как мы на то способны. Это все проблемы, что есть у этого футбольного клуба на сегодняшний день".



"Конечно, нам нужно прибавить. С другой стороны, как и во всех клубах, непременно появляются все эти слухи, когда ты не побеждаешь, но это не значит, что они правдивы. Я понимаю, как это работает".



"Мне 47 — как думаете, почему у меня нет седых волос? Потому что я не уделяю внимания такого рода вещам".



"Я уделяю внимание тому, что нам необходимо улучшить свою игру. Что будет, если мы не улучшим свою игру? Ответ всегда один в футболе, и мы его знаете, как и я", — цитирует Почеттино Sky Sports.