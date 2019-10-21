Моуриньо назвал лучшую позицию Рэшфорда

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал лучшую позицию Маркуса Рэшфорда на поле.

В этом сезоне не утихают споры насчет лучшей позиции Рэшфорда на поле. После ухода Ромелу Лукаку и травмы Антони Мартиаля, Маркус получил шанс закрепиться в качестве основного центрального нападающего "красных дьяволов", но выглядел неважно.



Накануне именно Рэшфорд помог "Юнайтед" прервать серию "Ливерпуля" из 17 побед подряд в Премьер-Лиге, действуя впереди в связке с Даниэлем Джеймсом по схеме 5-3-2. По мнению Моуриньо, Маркус играет лучше всего именно тогда, когда рядом с ним есть другой нападающий.



"Когда мы победили "Ливерпуль" пару лет назад, мы играли с Рэшфордом и Ромелу Лукаку впереди. Маркус не является центральным нападающим, на которого идут все подачи, он человек движения".



"Я не думаю, что он является чистой "девяткой". Но если Оле будет использовать его так, как сегодня, то я думаю, он идеальный игрок для него".



"Он молод, но уже опытен. В свой 21 год он провел матчей больше, чем некоторые в 24 или 25. На мой взгляд, у него потенциал очень хорошего игрока для некоторых моделей игры и некоторых позиций".



"Что касается его как 9-го номера, то я не думаю, что он способен забивать по 30 голов за сезон. Я не думаю, что он сможет прибавить, если будет играть как центральный нападающий".



"На мой взгляд, лучшая позиция Маркуса — это когда он смещается с левого фланга в центр, а не когда он играет 9-го номера".



"На контратаках — да, но когда ты доминируешь во владении мячом, он не тот игрок, который сможет хорошо играть, стоя спиной к воротам".



"Так что я думаю, лучше всего для него подключаться с фланга, особенно с левого", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.