"Борнмут" заключил новый контракт с Аароном Рамсдейлом

Голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

По причине известного конфликта главного тренера "вишенок" Эдди Хау и Асмира Беговича, вынужденно уехавшего играть в Азербайджан, именно 21-летний Рамсдейл стал первым номером команды в этом сезоне.



Игрок молодежной сборной Англии сыграл каждую минуту первых девяти матчей "Борнмута" в новом сезоне Премьер-Лиги, а в минувшую субботу впервые сохранил свои ворота на замке.



За свой прогресс Рамсдейл, присоединившийся к "Борнмуту" в январе 2017 из "Шеффилд Юнайтед", получил новый контракт на улучшенных условиях.



"Он значительно окреп за последний год ил около того, и он великолепно справляется с тем, чтобы играть каждую неделю — будь то в "Честерфилде" и "Уимблдоне" на правах аренды или здесь в этом сезоне".



"Аарон — очень талантливый голкипер, который находится на важной стадии своей карьеры и своего развития, и я рад, что он связал свое будущее с нами", — сообщил Хау.