Эмери: "Арсенал" может добиться чего-нибудь особенного в этом году"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его команда способна добиться "чего-нибудь особенного" в этом году.

В этом сезоне "канониры" потерпели только одно поражение, научившись набирать очки, даже когда не показывают своей лучшей игры.



В случае победы над "Шеффилд Юнайтед" в понедельник подопечные Эмери смогут вернуться на третье место в Премьер-Лиге, и у Унаи есть ощущение, что в этом сезоне "Арсенал" сможет выиграть какой-нибудь трофей или вернуться в Лигу Чемпионов.



Я каждый день разговариваю с нашими директорами Раулем (Санллехи) и Эду, а также с игроками. Наша работа важнее, чем наши слова. Сейчас я очень счастлив в клубе и очень доволен игроками".



"В последние две, три, четыре недели каждый игрок, включая Месута Озила, работает очень упорно".



"Учитывая это, мы можем быть позитивно настроены и думать, что добьемся чего-нибудь особенного в этом году. Я разговаривал с Раулем, и он думает точно так же", — сообщил Эмери Sky Sports.