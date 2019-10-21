Эмери: "Арсенал" может добиться чего-нибудь особенного в этом году"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его команда способна добиться "чего-нибудь особенного" в этом году.

В этом сезоне "канониры" потерпели только одно поражение, научившись набирать очки, даже когда не показывают своей лучшей игры.

В случае победы над "Шеффилд Юнайтед" в понедельник подопечные Эмери смогут вернуться на третье место в Премьер-Лиге, и у Унаи есть ощущение, что в этом сезоне "Арсенал" сможет выиграть какой-нибудь трофей или вернуться в Лигу Чемпионов.

Я каждый день разговариваю с нашими директорами Раулем (Санллехи) и Эду, а также с игроками. Наша работа важнее, чем наши слова. Сейчас я очень счастлив в клубе и очень доволен игроками".

"В последние две, три, четыре недели каждый игрок, включая Месута Озила, работает очень упорно".

"Учитывая это, мы можем быть позитивно настроены и думать, что добьемся чего-нибудь особенного в этом году. Я разговаривал с Раулем, и он думает точно так же", — сообщил Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2019 15:00

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  1. arhangel777 21.10.2019 16:35 # arhangel777
    Особенное это 3 место а не 4 как обычно?

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  2. scauzer11 21.10.2019 15:39 # scauzer11
    ЛЧ выиграют как пить дать)))

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  3. lovrentiy 21.10.2019 15:20 # lovrentiy
    Эмери: "Арсенал" может долбиться чего-нибудь особенно в этом году"

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  4. chelsea88 21.10.2019 15:10 # chelsea88
    Каждый год одно и то же у гейклуба. Венгре ушёл, а в уши гейгуннерам ссать не перестали.

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