Прогнозы на матч "Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал"

Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на заключительный матч 9-го тура Премьер-Лиги между "Шеффилд Юнайтед" и "Арсеналом".





ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ

Понедельник, 21 октября, 22:00







"Шеффилд Юнайтед" — главное открытие начала чемпионата. Команда Криса Уайлдера и близко не желает оправдывать пессимистические предсезонные прогноза насчет своего пребывания в Премьер-Лиге и демонстрирует агрессивную и зрелую игру в каждом матча, против любого противника. "Клинки" создали массу проблем "Ливерпулю", и нет сомнений в том, что "Арсеналу" будет непросто со столь умело обороняющейся и крепкой физически командой.



Ключевая статистика от Who Scored



— в четырех последних матчах "Шеффилда" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Шеффилд" проиграл три последних домашних матча;

- "Арсенал" проиграл всего раз в 10 последних матчах в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Арсенала" — 1.9 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (Bet Victor)



"Шеффилд Юнайтед" не удавалось забить в последних трех матчах во всех турнирах, но, возможно, им не повезло набрать очки с "Ливерпулем" в их последней домашней игре. "Арсенал" проиграл только раз в последних четырех матчах во всех соревнованиях, но я не удивлюсь, если "канонирам" придется согласиться на ничью на поле команды Криса Уайлдера. "Шеффилд" ни разу не проигрывал больше, чем в один мяч, в этом сезоне, и я думаю, "клинки" не проиграют дома "Арсеналу".



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.8 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Шеффилд" взял шесть очков на выезде и всего три — дома. Они любят играть вторым номером, потому — им проще выступать на выезде, особенно против сильных команд. Но тут история похожа — "Арсенал" прибавил и стал более сбалансированным. Я чувствую, что они смогут победить в Шеффилде.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 2:3



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru