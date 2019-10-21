Прогнозы на матч "Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал"

Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на заключительный матч 9-го тура Премьер-Лиги между "Шеффилд Юнайтед" и "Арсеналом".



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ
Понедельник, 21 октября, 22:00



"Шеффилд Юнайтед" — главное открытие начала чемпионата. Команда Криса Уайлдера и близко не желает оправдывать пессимистические предсезонные прогноза насчет своего пребывания в Премьер-Лиге и демонстрирует агрессивную и зрелую игру в каждом матча, против любого противника. "Клинки" создали массу проблем "Ливерпулю", и нет сомнений в том, что "Арсеналу" будет непросто со столь умело обороняющейся и крепкой физически командой.

Ключевая статистика от Who Scored

— в четырех последних матчах "Шеффилда" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;
- "Шеффилд" проиграл три последних домашних матча;
- "Арсенал" проиграл всего раз в 10 последних матчах в Премьер-Лиге.

Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Арсенала" — 1.9 в БК Фонбет

Майкл Оуэн (Bet Victor)

"Шеффилд Юнайтед" не удавалось забить в последних трех матчах во всех турнирах, но, возможно, им не повезло набрать очки с "Ливерпулем" в их последней домашней игре. "Арсенал" проиграл только раз в последних четырех матчах во всех соревнованиях, но я не удивлюсь, если "канонирам" придется согласиться на ничью на поле команды Криса Уайлдера. "Шеффилд" ни разу не проигрывал больше, чем в один мяч, в этом сезоне, и я думаю, "клинки" не проиграют дома "Арсеналу".

Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.8 в БК Фонбет

Марк Лоуренсон (ВВС)

"Шеффилд" взял шесть очков на выезде и всего три — дома. Они любят играть вторым номером, потому — им проще выступать на выезде, особенно против сильных команд. Но тут история похожа — "Арсенал" прибавил и стал более сбалансированным. Я чувствую, что они смогут победить в Шеффилде.

Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2

Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 2:3

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, прогнозы, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2019 14:10

Количество просмотров Просмотров: 602

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 21.10.2019 14:46 # royal-arsenal
    Мой прогноз:
    0-5

    (ответить)

  2. reams 21.10.2019 14:43 # reams
    глянув стату прифигел немного, мало какому клубу удается держать почти равную планку с Арсеналом, так что будет сложный матч, но все же от изи каточки Шефилду не отделаться

    (ответить)

  3. mr-s1n1st3r 21.10.2019 14:36 # mr-s1n1st3r
    Привет, философы.

    (ответить)

  4. liverrard62 21.10.2019 14:31 # liverrard62
    Посмотрите состав Мю ! Травмы лидеров выровняли состав там было явно меньше пешеходов с большими карманами денег ! Философия Мю подразумевал такой футбол ! Браво Мю !

    (ответить)

  5. caxar 21.10.2019 14:27 # caxar
    Нигернал чемпик

    (ответить)

  6. liverrard62 21.10.2019 14:25 # liverrard62
    Как я и думал Клопп не смог обиграть настоящего тренера Сульшера ! Я говорил такая игра мы будем терять очки ! Моментов было ноль ! Мю оборонялся хорошо когда мог подключался и мог выигрывать матч ! Но состав у них мало хуже чем у Ливерпуля ! Клопп должен уйти чем раньше тем больше шансов взять чемпионство ! Пусть Джеррард вернется или Бенитез

    (ответить)

  7. mototroller 21.10.2019 14:23 # mototroller
    Ливерпуки нытики

    (ответить)

  8. chronicle 21.10.2019 14:18 # chronicle
    Очевидная победа хозяев

    (ответить)

  9. chebrec 21.10.2019 14:13 # chebrec
    Победа вторых

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: