Прогнозы на матч "Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал"
Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на заключительный матч 9-го тура Премьер-Лиги между "Шеффилд Юнайтед" и "Арсеналом".
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ
Понедельник, 21 октября, 22:00
"Шеффилд Юнайтед" — главное открытие начала чемпионата. Команда Криса Уайлдера и близко не желает оправдывать пессимистические предсезонные прогноза насчет своего пребывания в Премьер-Лиге и демонстрирует агрессивную и зрелую игру в каждом матча, против любого противника. "Клинки" создали массу проблем "Ливерпулю", и нет сомнений в том, что "Арсеналу" будет непросто со столь умело обороняющейся и крепкой физически командой.
Ключевая статистика от Who Scored
— в четырех последних матчах "Шеффилда" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;
- "Шеффилд" проиграл три последних домашних матча;
- "Арсенал" проиграл всего раз в 10 последних матчах в Премьер-Лиге.
Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Арсенала" — 1.9 в БК Фонбет
Майкл Оуэн (Bet Victor)
"Шеффилд Юнайтед" не удавалось забить в последних трех матчах во всех турнирах, но, возможно, им не повезло набрать очки с "Ливерпулем" в их последней домашней игре. "Арсенал" проиграл только раз в последних четырех матчах во всех соревнованиях, но я не удивлюсь, если "канонирам" придется согласиться на ничью на поле команды Криса Уайлдера. "Шеффилд" ни разу не проигрывал больше, чем в один мяч, в этом сезоне, и я думаю, "клинки" не проиграют дома "Арсеналу".
Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.8 в БК Фонбет
Марк Лоуренсон (ВВС)
"Шеффилд" взял шесть очков на выезде и всего три — дома. Они любят играть вторым номером, потому — им проще выступать на выезде, особенно против сильных команд. Но тут история похожа — "Арсенал" прибавил и стал более сбалансированным. Я чувствую, что они смогут победить в Шеффилде.
Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2
Прогноз Чарли Николаса (Sky Sports): 2:3
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
21.10.2019 14:10
Просмотров: 602
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мой прогноз:
0-5
(ответить)
глянув стату прифигел немного, мало какому клубу удается держать почти равную планку с Арсеналом, так что будет сложный матч, но все же от изи каточки Шефилду не отделаться
(ответить)
Привет, философы.
(ответить)
Посмотрите состав Мю ! Травмы лидеров выровняли состав там было явно меньше пешеходов с большими карманами денег ! Философия Мю подразумевал такой футбол ! Браво Мю !
(ответить)
Нигернал чемпик
(ответить)
Как я и думал Клопп не смог обиграть настоящего тренера Сульшера ! Я говорил такая игра мы будем терять очки ! Моментов было ноль ! Мю оборонялся хорошо когда мог подключался и мог выигрывать матч ! Но состав у них мало хуже чем у Ливерпуля ! Клопп должен уйти чем раньше тем больше шансов взять чемпионство ! Пусть Джеррард вернется или Бенитез
(ответить)
Ливерпуки нытики
(ответить)
Очевидная победа хозяев
(ответить)
Победа вторых
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий