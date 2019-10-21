Гвардиола: "Сити" все еще не готов выиграть Лигу Чемпионов"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команда по-прежнему не готова выиграть Лигу Чемпионов.
После грандиозных успехов на внутренней арене от Гвардиолы ждут, что он приведет "горожан" к триумфу и в Европе.
Однако начало этого сезона убедило каталонского тренера, что его команде все еще есть, над чем поработать — вроде реализации моментов, с чем у "Сити" были явные проблемы во время победы 0:2 над "Кристал Пэлас" в субботу.
"Мы упускаем много моментов возле чужих ворот, и нам нужно быть убийственнее. Когда люди говорят о Лиге Чемпионов как о цели для нас, то мы все еще не готовы".
"Мы создаем много моментов и не так много позволяем создать сопернику, но мы все еще можем прибавить. В предыдущие два сезона мы были командой, которая много забивает и много создает. Насчет этого у меня нет сомнений, но мы все еще должны приложить усилия, чтобы лучше пользоваться своими моментами", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
21.10.2019 13:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Просто нужно еще денег отсыпать и купить 3й состав игроков.
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То х короткий, то рубаха длинная((( то опорника нет, то защитники вылетели((( может в ближайшие годы и получится что то.
Come on, City!!!
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Похожее вью было уже)
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будто целый мир ждет триумф калали в лч.
шарлатан
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КОРОЛЬ!!!
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лет 10 и выиграют. Тогда же МЮ в топ-6 вернется
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