Гвардиола: "Сити" все еще не готов выиграть Лигу Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команда по-прежнему не готова выиграть Лигу Чемпионов.

После грандиозных успехов на внутренней арене от Гвардиолы ждут, что он приведет "горожан" к триумфу и в Европе.

Однако начало этого сезона убедило каталонского тренера, что его команде все еще есть, над чем поработать — вроде реализации моментов, с чем у "Сити" были явные проблемы во время победы 0:2 над "Кристал Пэлас" в субботу.

"Мы упускаем много моментов возле чужих ворот, и нам нужно быть убийственнее. Когда люди говорят о Лиге Чемпионов как о цели для нас, то мы все еще не готовы".

"Мы создаем много моментов и не так много позволяем создать сопернику, но мы все еще можем прибавить. В предыдущие два сезона мы были командой, которая много забивает и много создает. Насчет этого у меня нет сомнений, но мы все еще должны приложить усилия, чтобы лучше пользоваться своими моментами", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2019 13:00

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  1. griezmann 21.10.2019 14:22 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  2. fanstevengerrard 21.10.2019 13:56 # fanstevengerrard
    Просто нужно еще денег отсыпать и купить 3й состав игроков.

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  3. arhangel777 21.10.2019 13:54 # arhangel777
    То х короткий, то рубаха длинная((( то опорника нет, то защитники вылетели((( может в ближайшие годы и получится что то.
    Come on, City!!!

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  4. mancunia-planet 21.10.2019 13:53 # mancunia-planet
    Похожее вью было уже)

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  5. chr1s8rown 21.10.2019 13:44 # chr1s8rown
    будто целый мир ждет триумф калали в лч.
    шарлатан

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  6. tyhonovecky 21.10.2019 13:16 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  7. recyjoed 21.10.2019 13:10 # recyjoed
    лет 10 и выиграют. Тогда же МЮ в топ-6 вернется

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