Гвардиола: "Сити" все еще не готов выиграть Лигу Чемпионов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команда по-прежнему не готова выиграть Лигу Чемпионов.

После грандиозных успехов на внутренней арене от Гвардиолы ждут, что он приведет "горожан" к триумфу и в Европе.



Однако начало этого сезона убедило каталонского тренера, что его команде все еще есть, над чем поработать — вроде реализации моментов, с чем у "Сити" были явные проблемы во время победы 0:2 над "Кристал Пэлас" в субботу.



"Мы упускаем много моментов возле чужих ворот, и нам нужно быть убийственнее. Когда люди говорят о Лиге Чемпионов как о цели для нас, то мы все еще не готовы".



"Мы создаем много моментов и не так много позволяем создать сопернику, но мы все еще можем прибавить. В предыдущие два сезона мы были командой, которая много забивает и много создает. Насчет этого у меня нет сомнений, но мы все еще должны приложить усилия, чтобы лучше пользоваться своими моментами", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.