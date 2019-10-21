Судейский корпус объяснил, почему VAR не отменила гол Рэшфорда
Судейский корпус объяснил, почему гол нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в матче против "Ливерпуля" не был отменен с помощью VAR.
Напомним, именно Рэшфорд открыл счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (1:1). Маркус завершил комбинацию, которая началась с фола Виктора Линделефа на Дивоке Ориги.
После матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был вне себя от ярости, указывая на то, что рефери Мартин Аткинсон должен был отменить гол после подсказки от помощников из видеостудии о нарушении правил на Ориги.
Однако судейский корпус (Professional Game Match Officials Limited) поспешил напомнить Клоппу, что VAR, как предписано регламентом, может исправлять только "явные ошибки".
"Во-первых, находившийся на поле арбитр не посчитал это фолом, а с помощью проверки/решения VAR было подтверждено, что неназначение фола не является явной ошибкой".
"Во-вторых, VAR не может переопределять любые решения рефери по ходу матчей — контакт был, но этого недостаточно, чтобы отменить гол с помощью VAR", — гласит заявление PGMOL.
21.10.2019 12:00
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Последние комментарии:
по сути гол правильно засчитали...возможно фол и был но явно было видно что Ориги уже потерял контроль над мячом и даже если бы на нем не сфолили он уже ничего не смог бы поделать...причем произошло это на другой половине поля и надо было не руками махать а грамотно перестроится
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При детальном рассмотрении момента с "фолом" Линделёфа, сразу бросается в глаза движение Ориги, который начинал рисовать контакт ещё до того, как сам контакт случился. Странно, что ему ещё жёлтую за симуляцию не дали.
Когда ВВД убил Джеймса, то там тоже фол не свиснули, хотя удар был ооочень сильный. ВВД его на бедро принял, паренёк аж потерялся на какое-то время. Но почему-то никто об этом не вспоминает, и все решения Аткинсона были "в пользу МЮ". Скаузеры, вам самим не стыдно такие сопли тут развозить? Это ж пиздец как вы раскудахтались! Очко полыхает, а достоинства нет. В пенсов неадекватных превращаетесь. Жаль.
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О боже , в каком-нибудь итальянском или французском чемпионате может и поставили бы фол, но не в англии , оригия та ещё актриса, ору со скузеров , у которых до сих пор бомбит
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Фол был, но судья зевнул, после этого забили. Это разве не явная ошибка? Ладно бы еще минуту другая команда мяч катала, но тут 2 паса и гол. Какие критерии у вар в определении явности ошибки?
Похоже фа в очередной раз все поворачивает в удобную для себя сторону, плюс выгораживает низкий уровень работы своего арбитра-пенсионера, который такие же "касания" фиксировал в пользу маню постоянно
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Ориги явно переиграл, контакт не был на фол. в англии всегда такое играют. например - алонсо вырубает беллерина и забивает гол, его засчитывают.
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а гол мане отменили
тогда когда можно, а когда нельзя отменять?
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нахер они эти это разжевали? дайте блять скузне поныть вдоволь, а нам еще раз с этого поржать
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Не понимаю почему так расслаблено себя почувствовали скумы после вчерашнего матча. Игры не показали, срульшер изначально выбрал тактику "не бейте, лучше обоссыте". Разгром унитайзеда вчера не произошёл по причинам: 1) заряженые взяткинсон и бригада вар ротиком афа; 2) менталитет лузеров у портовых шлюх. Играй вчера скумы хотя бы с эвертоном, был бы вынос смеагольской тимы. Ну ничего, на неделе Партизан и Норвич вынесут скумов, можете скринить.
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Ну собственно что и требовалось доказать, вар решает условные вопросы по игре рукой, а фол на приведший к голу чисто на усмотрение рефери, который каждый стык незначительный свистел в пользу мю , либо если фолили игроки муму то он не замечал
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Не верю! © Какой-то Станиславский
Так бы и сказали, что слабенький актёр этот ваш Ореки
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Зоголовок должен быть так: "Судейский корпус объяснил, почему VAR с Фергюсеном не отменила гол Рэшфорда?"
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удачи
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