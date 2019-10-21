Судейский корпус объяснил, почему VAR не отменила гол Рэшфорда

Судейский корпус объяснил, почему гол нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в матче против "Ливерпуля" не был отменен с помощью VAR.

Напомним, именно Рэшфорд открыл счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (1:1). Маркус завершил комбинацию, которая началась с фола Виктора Линделефа на Дивоке Ориги.



После матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был вне себя от ярости, указывая на то, что рефери Мартин Аткинсон должен был отменить гол после подсказки от помощников из видеостудии о нарушении правил на Ориги.



Однако судейский корпус (Professional Game Match Officials Limited) поспешил напомнить Клоппу, что VAR, как предписано регламентом, может исправлять только "явные ошибки".



"Во-первых, находившийся на поле арбитр не посчитал это фолом, а с помощью проверки/решения VAR было подтверждено, что неназначение фола не является явной ошибкой".



"Во-вторых, VAR не может переопределять любые решения рефери по ходу матчей — контакт был, но этого недостаточно, чтобы отменить гол с помощью VAR", — гласит заявление PGMOL.