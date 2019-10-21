Нападающий "Шеффилд Юнайтед" попался пьяным за рулем

Перед матчем против "Арсенала" нападающему "Шеффилд Юнайтед" Оли Макберни, рекордному приобретению своего клуба, были предъявлены обвинения насчет управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Клинки" возлагали огромные надежды на Макберни, когда минувшим летом платили за него 20 миллионов фунтов "Суонси", но пока Оли забил лишь один гол в восьми матчах Премьер-Лиги.



В преддверии домашнего для "Шеффилд Юнайтед" матча против "Арсенала" в понедельник вечером 23-летний шотландец дополнительно разочаровал свой клуб, угодив в неприятную историю.



Как сообщает BBC, рано утром в пятницу Макберни был остановлен полицией в Лидсе за превышение скоростного лимита. Во время проверки оказалось, что футболист пьян.



Теперь Макберни, который в понедельник вечером может вернуться на поле после травмы колена, предстанет перед судом 6 ноября.