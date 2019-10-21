Ван дер Ваарт сравнил Магуайра с игроком-любителем

Харри Магуайр Бывший плеймейкер "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт обрушился с критикой на Харри Магуайра, сравнив защитника "Манчестер Юнайтед" с игроком Воскресной лиги.

Минувшим лето "красные дьяволы" потратили колоссальные 80 миллионов фунтов на приглашение Магуайра из "Лестера".

Таким образом, Магуайр отобрал у Виргила Ван Дейка звание самого дорого защитника в мире, однако после ничейного матча между "Юнайтед" и "Ливерпулем" Ван дер Ваарт выразил мнение, что Харри в разы хуже вице-капитана "Ливерпуля".

"Он на кое-что способен, но если он стоит так много денег, тогда Виргил Ван Дейк должен стоить 300 миллионов фунтов".

"Если я посмотрю матч любителей в полдень воскресенья, то легко смогу обнаружить трех, которые умеют то же самое. Я серьезно".

"Это звучит немного глупо, но я правда так думаю", — сообщил Ван дер Ваарт Ziggo Sport.


Метки Ван дер Ваарт, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2170

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. unclearness 21.10.2019 10:42 # unclearness
    Норм обоссал ето гавннцо скамовское

    (ответить)

  2. quavo 21.10.2019 10:33 # quavo
    Ток вот вандейка вчера рэшфорд возил как пацаненка
    Линделох = ван дик

    (ответить)

  3. nemec-mu 21.10.2019 10:19 # nemec-mu
    Ну да, как же мы не защитим свою подружку по сборной! Мда...не думал что Ван дер Ваарт такой упущенный.....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: