Ван дер Ваарт сравнил Магуайра с игроком-любителем

Бывший плеймейкер "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт обрушился с критикой на Харри Магуайра, сравнив защитника "Манчестер Юнайтед" с игроком Воскресной лиги.

Минувшим лето "красные дьяволы" потратили колоссальные 80 миллионов фунтов на приглашение Магуайра из "Лестера".



Таким образом, Магуайр отобрал у Виргила Ван Дейка звание самого дорого защитника в мире, однако после ничейного матча между "Юнайтед" и "Ливерпулем" Ван дер Ваарт выразил мнение, что Харри в разы хуже вице-капитана "Ливерпуля".



"Он на кое-что способен, но если он стоит так много денег, тогда Виргил Ван Дейк должен стоить 300 миллионов фунтов".



"Если я посмотрю матч любителей в полдень воскресенья, то легко смогу обнаружить трех, которые умеют то же самое. Я серьезно".



"Это звучит немного глупо, но я правда так думаю", — сообщил Ван дер Ваарт Ziggo Sport.