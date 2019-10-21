Ван дер Ваарт сравнил Магуайра с игроком-любителем
Бывший плеймейкер "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт обрушился с критикой на Харри Магуайра, сравнив защитника "Манчестер Юнайтед" с игроком Воскресной лиги.
Минувшим лето "красные дьяволы" потратили колоссальные 80 миллионов фунтов на приглашение Магуайра из "Лестера".
Таким образом, Магуайр отобрал у Виргила Ван Дейка звание самого дорого защитника в мире, однако после ничейного матча между "Юнайтед" и "Ливерпулем" Ван дер Ваарт выразил мнение, что Харри в разы хуже вице-капитана "Ливерпуля".
"Он на кое-что способен, но если он стоит так много денег, тогда Виргил Ван Дейк должен стоить 300 миллионов фунтов".
"Если я посмотрю матч любителей в полдень воскресенья, то легко смогу обнаружить трех, которые умеют то же самое. Я серьезно".
"Это звучит немного глупо, но я правда так думаю", — сообщил Ван дер Ваарт Ziggo Sport.
21.10.2019 10:00
Просмотров: 2170
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм обоссал ето гавннцо скамовское
(ответить)
Ток вот вандейка вчера рэшфорд возил как пацаненка
Линделох = ван дик
(ответить)
Ну да, как же мы не защитим свою подружку по сборной! Мда...не думал что Ван дер Ваарт такой упущенный.....
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий