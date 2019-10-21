Кин испытал отвращение от поведения игроков "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил разочарование отношением команды Оле Гунара Сульшера к матчу против "Ливерпуля".

В воскресенье на "Олд Траффорд" состоялось всеанглийское дерби между командами, которые были заклятыми врагами на протяжении многих лет, но которые не являются прямыми конкурентами в последнее время.



Кин, часто проводящий параллели со временем, когда он сам выступал за "Юнайтед", пришел в ярость еще до начала матча, когда игроки выстроились в подтрибунном тоннеле.



"Я испытываю отвращение от такого поведения игроков. Вы отправляетесь на войну, но они обнимаются и целуются".



"Даже не смотри на соперника. Тебе предстоит сражаться против них. Игра не сильно изменилась — изменились игроки. Ты отправляешься на войну против этих игроков, а они стоят и обнимают друг друга".



"Поговори с ними после матча или не разговаривай вообще", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.