Кин испытал отвращение от поведения игроков "Юнайтед"

Фред и Алиссон Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил разочарование отношением команды Оле Гунара Сульшера к матчу против "Ливерпуля".

В воскресенье на "Олд Траффорд" состоялось всеанглийское дерби между командами, которые были заклятыми врагами на протяжении многих лет, но которые не являются прямыми конкурентами в последнее время.

Кин, часто проводящий параллели со временем, когда он сам выступал за "Юнайтед", пришел в ярость еще до начала матча, когда игроки выстроились в подтрибунном тоннеле.

"Я испытываю отвращение от такого поведения игроков. Вы отправляетесь на войну, но они обнимаются и целуются".

"Даже не смотри на соперника. Тебе предстоит сражаться против них. Игра не сильно изменилась — изменились игроки. Ты отправляешься на войну против этих игроков, а они стоят и обнимают друг друга".

"Поговори с ними после матча или не разговаривай вообще", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2019 09:00

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  1. liverfun 21.10.2019 09:12 # liverfun
    Совсем ебанулся уже. такое чувство, что любая компания, освещающая футбол, должна иметь в своем штабе этакого клоуна, говорящего наитупейшие вещи и над которым все смеются.

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  2. gerrard08 21.10.2019 09:09 # gerrard08
    То как джеймс симулировал смерть переодически доставляло)

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  3. mihajlo-fan 21.10.2019 09:08 # mihajlo-fan
    Тупая деревенщина. Вечно строит из себя больше чем является

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  4. antiterror 21.10.2019 09:03 # antiterror
    Просто они земляки.

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