Лэмпард хочет сохранить Жиру в клубе
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хочет сохранить в клубе нападающего Оливье Жиру.
Во время минувшего международного перерыва Жиру выразил разочарование дефицитом игрового времени и намекнул, что может уйти со "Стэмфорд Бридж" в январе.
Лэмпард понимает чувства 33-летнего француза, проигрывающего конкуренцию Тэмми Абрахэму, однако надеется переубедить Оливье.
"Я хорошо поговорил с Олли перед международным перерывом. Я уважаю всех игроков, но особенно игроков его возраста. Я люблю их профессионализм".
"Он был великолепен, когда мы разговаривали с ним, а те слова произнес, когда был в отъезде в сборной Франции. Он не должен быть счастлив и мириться с тем, что не играет. Так не поступают хорошие игроки".
"Как я и сказал Олли, он будет проводить матчи и играть важную роль. В данный момент, учитывая то, как играет Тэмми, он не получает минуты".
"Я буду рад сесть и поговорить с Олли в январе, но до января еще далеко. Я не хочу, чтобы он уходил, он является важным членом команды. Тэмми хорошо себя проявляет, но я сяду с Олли и поговорю, потому что уважаю его. Я хочу, чтобы он был здесь", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.
21.10.2019 08:00
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Очень интересно, как Френк выйдет из этой ситуации...
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жиру бесятся
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