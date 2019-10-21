Лэмпард хочет сохранить Жиру в клубе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хочет сохранить в клубе нападающего Оливье Жиру.

Во время минувшего международного перерыва Жиру выразил разочарование дефицитом игрового времени и намекнул, что может уйти со "Стэмфорд Бридж" в январе.



Лэмпард понимает чувства 33-летнего француза, проигрывающего конкуренцию Тэмми Абрахэму, однако надеется переубедить Оливье.



"Я хорошо поговорил с Олли перед международным перерывом. Я уважаю всех игроков, но особенно игроков его возраста. Я люблю их профессионализм".



"Он был великолепен, когда мы разговаривали с ним, а те слова произнес, когда был в отъезде в сборной Франции. Он не должен быть счастлив и мириться с тем, что не играет. Так не поступают хорошие игроки".



"Как я и сказал Олли, он будет проводить матчи и играть важную роль. В данный момент, учитывая то, как играет Тэмми, он не получает минуты".



"Я буду рад сесть и поговорить с Олли в январе, но до января еще далеко. Я не хочу, чтобы он уходил, он является важным членом команды. Тэмми хорошо себя проявляет, но я сяду с Олли и поговорю, потому что уважаю его. Я хочу, чтобы он был здесь", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.