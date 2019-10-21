Рой Кин советует "Юнайтед" купить Кейна

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красные дьяволы" должны попытаться купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже говорил, что покупка нападающего является приоритетной задачей для его клуба.



На "Олд Траффорд" сватают различных нападающих, включая Марио Манджукича, Муссу Дембеле и Тимо Вернера, однако Кин считает, что лучший вариант лежит на поверхности, особенно в свете царящих в "Тоттенхэме" проблем.



"Просто возьми и забери Кейна из "Тоттенхэма". Легко. Они ("шпоры") в хаосе, так что возьми и забери его", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.



Своего коллегу по эфиру поддержал и Грэм Сунесс, который считает, что "дьяволы" не должны довольствоваться второсортными игроками.



"За таких игроков и должен сражаться "Манчестер Юнайтед", за лучших. Они всегда это делали", — заявил Сунесс.