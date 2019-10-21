Моуриньо: "Постараюсь получить такую же работу, как у Оле"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" язвительно заявил, что завидует Оле Гуннару Сульшеру, который защищен от увольнения и может работать на будущее.
Сменив Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" в декабре, Сульшер резко преобразил команду и благодаря этому получил постоянный контракт в марте.
Однако затем игра и результаты "Юнайтед" вновь пошли на спад, и Сульшер оказался под серьезным давлением.
Перед матчем против "Ливерпуля" за норвежского тренера даже пришлось вступиться исполнительному директору Эду Вудворду, заверив публику, что Оле Гуннару не грозит увольнение. О такой ситуации Моуриньо может только мечтать.
"Пиар-служба "Юнайтед" хорошо поработала на этой неделе. Они прояснили ситуацию и постарались создать позитивную атмосферу к матчу".
"Думаю, у них очень хорошо получилось. Насколько я понял из всех этих интервью, они заботятся о будущем".
"В будущем я постараюсь получить такую же работу, как есть у Оле в данный момент, когда ты можешь говорить о будущем и защищен в настоящем".
"Думаю, это замечательная ситуация: у тебя трехлетний контракт, будущее, молодежь".
"И только в конце их послания говорится, что результаты тоже важны. Думаю, это отличная работа для такого гигантского клуба, как "Манчестер Юнайтед", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.
21.10.2019 06:00
Просмотров: 869
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что мауру, что конте не дали нормальных денег и терпения на построение команды. Вон Гвардиола получает и бабки и игроков и время, тоже самое у клопа. Кто знает каким бы сейчас был мю и Челси, если руководство было бы таким же адекватным как у ливера и мс
(ответить)
От тренера калибра Моуриньо все ждали большего, чем он смог показать в МЮ. Когда ты на каждой конфе тычешь журналистов в свои чашки, а потом ноешь, что тебе после отсутствия результатов не дают работать, то сорян. Какой у тебя опыт, а какой у Оле. Не поклонник тренерского таланта норвежца, но Жозе сам вырыл себе могилу.
(ответить)
Как бы Маур не был раздражителен в последнее время, здесь, стоит признать - затролил красиво ;)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий