Моуриньо: "Постараюсь получить такую же работу, как у Оле"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" язвительно заявил, что завидует Оле Гуннару Сульшеру, который защищен от увольнения и может работать на будущее.

Сменив Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" в декабре, Сульшер резко преобразил команду и благодаря этому получил постоянный контракт в марте.



Однако затем игра и результаты "Юнайтед" вновь пошли на спад, и Сульшер оказался под серьезным давлением.



Перед матчем против "Ливерпуля" за норвежского тренера даже пришлось вступиться исполнительному директору Эду Вудворду, заверив публику, что Оле Гуннару не грозит увольнение. О такой ситуации Моуриньо может только мечтать.



"Пиар-служба "Юнайтед" хорошо поработала на этой неделе. Они прояснили ситуацию и постарались создать позитивную атмосферу к матчу".



"Думаю, у них очень хорошо получилось. Насколько я понял из всех этих интервью, они заботятся о будущем".



"В будущем я постараюсь получить такую же работу, как есть у Оле в данный момент, когда ты можешь говорить о будущем и защищен в настоящем".



"Думаю, это замечательная ситуация: у тебя трехлетний контракт, будущее, молодежь".



"И только в конце их послания говорится, что результаты тоже важны. Думаю, это отличная работа для такого гигантского клуба, как "Манчестер Юнайтед", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.