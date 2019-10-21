Сульшер ответил на претензии Клоппа
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на претензии своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу вмешательства VAR и тактики "красных дьяволов".
Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потеряв очки, Клопп пожаловался, что соперник хотел "только обороняться". Также Юрген остался недоволен тем, что рефери Мартин Аткинсон не зафиксировал фол на Дивоке Ориги перед голом Маркуса Рэшфорда, который и открыл счет в воскресном матче на "Олд Траффорд". Однако Сульшер никак не может с этим согласиться.
"Фол? Без шансов. Мы играем не в баскетбол. Да, он дотронулся до него, но это не очевидный фол. Мы можем похвалить рефери, который провел этот матч, как и подобает дерби. Он позволял бороться, и эта страсть передалась и трибунам".
"Мы настроили игру в атаке так, чтобы быть агрессивными и создавать моменты. Так и вышло".
"От лица игроков и фанатов я хочу выразить разочарование — за свои старания он заслужили больше, чем одно очко. Особенно неприятно упускать победу в концовке".
"Соперник оказывал на нас давление, но имел не так много моментов. Мы очень хорошо выдерживали давление, но однажды потеряли концентрацию и пропустили".
"Я расстроен, что мы не можем сидеть здесь и говорить о победе, но наша игра была очень позитивной. В раздевалке царит разочарование, но они поймут, что противостояли очень хорошей команде, и будут двигаться дальше", — сообщил Сульшер Sky Sports.
21.10.2019 00:05
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Последние комментарии:
Странное оправдание Сульки. Я понимаю что не в баскетбол играли, но тогда зачем создавать регламент футбольных правил, коли их не придерживаться. Одно дело если борьба в корпус, либо лёгкий толчок, но удар по ногам сзади всегда регламентировался штрафным ударом в пользу соперника.
Вобщем оправдание ни о чём.
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Фродо пидорас
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приедем, Раш от имеет свою долгосрочную сучку и уедем...
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лол, всю игру сидели в автобусе, а говорит как ьудто выиграл. таких отскоков давненько не видел. ну ничего, как говорил милевский, вы еще бл* к нам на энфилд приедете
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пеликанов начали ошипывать вот клопятник и забурлил дерьмом...
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Скаузеры молодцы привет всем
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насекомое обижен на технику (VAR).
а когда она ему в помощь, восторгается.
не всегда коту маслице.
петунхем продолжит с дёгтем.
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Красава Сульшер... все по делу.
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