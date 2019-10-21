Сульшер ответил на претензии Клоппа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на претензии своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу вмешательства VAR и тактики "красных дьяволов".

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потеряв очки, Клопп пожаловался, что соперник хотел "только обороняться". Также Юрген остался недоволен тем, что рефери Мартин Аткинсон не зафиксировал фол на Дивоке Ориги перед голом Маркуса Рэшфорда, который и открыл счет в воскресном матче на "Олд Траффорд". Однако Сульшер никак не может с этим согласиться.



"Фол? Без шансов. Мы играем не в баскетбол. Да, он дотронулся до него, но это не очевидный фол. Мы можем похвалить рефери, который провел этот матч, как и подобает дерби. Он позволял бороться, и эта страсть передалась и трибунам".



"Мы настроили игру в атаке так, чтобы быть агрессивными и создавать моменты. Так и вышло".



"От лица игроков и фанатов я хочу выразить разочарование — за свои старания он заслужили больше, чем одно очко. Особенно неприятно упускать победу в концовке".



"Соперник оказывал на нас давление, но имел не так много моментов. Мы очень хорошо выдерживали давление, но однажды потеряли концентрацию и пропустили".



"Я расстроен, что мы не можем сидеть здесь и говорить о победе, но наша игра была очень позитивной. В раздевалке царит разочарование, но они поймут, что противостояли очень хорошей команде, и будут двигаться дальше", — сообщил Сульшер Sky Sports.