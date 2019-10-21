Сульшер ответил на претензии Клоппа

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на претензии своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу вмешательства VAR и тактики "красных дьяволов".

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потеряв очки, Клопп пожаловался, что соперник хотел "только обороняться". Также Юрген остался недоволен тем, что рефери Мартин Аткинсон не зафиксировал фол на Дивоке Ориги перед голом Маркуса Рэшфорда, который и открыл счет в воскресном матче на "Олд Траффорд". Однако Сульшер никак не может с этим согласиться.

"Фол? Без шансов. Мы играем не в баскетбол. Да, он дотронулся до него, но это не очевидный фол. Мы можем похвалить рефери, который провел этот матч, как и подобает дерби. Он позволял бороться, и эта страсть передалась и трибунам".

"Мы настроили игру в атаке так, чтобы быть агрессивными и создавать моменты. Так и вышло".

"От лица игроков и фанатов я хочу выразить разочарование — за свои старания он заслужили больше, чем одно очко. Особенно неприятно упускать победу в концовке".

"Соперник оказывал на нас давление, но имел не так много моментов. Мы очень хорошо выдерживали давление, но однажды потеряли концентрацию и пропустили".

"Я расстроен, что мы не можем сидеть здесь и говорить о победе, но наша игра была очень позитивной. В раздевалке царит разочарование, но они поймут, что противостояли очень хорошей команде, и будут двигаться дальше", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 21.10.2019 00:54 # lovrentiy
    Странное оправдание Сульки. Я понимаю что не в баскетбол играли, но тогда зачем создавать регламент футбольных правил, коли их не придерживаться. Одно дело если борьба в корпус, либо лёгкий толчок, но удар по ногам сзади всегда регламентировался штрафным ударом в пользу соперника.
    Вобщем оправдание ни о чём.

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  2. liverpool1892est 21.10.2019 00:53 # liverpool1892est
    Фродо пидорас

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  3. kojan 21.10.2019 00:50 # kojan
    приедем, Раш от имеет свою долгосрочную сучку и уедем...

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  4. lfc-in-my-heart 21.10.2019 00:42 # lfc-in-my-heart
    лол, всю игру сидели в автобусе, а говорит как ьудто выиграл. таких отскоков давненько не видел. ну ничего, как говорил милевский, вы еще бл* к нам на энфилд приедете

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  5. kojan 21.10.2019 00:37 # kojan
    пеликанов начали ошипывать вот клопятник и забурлил дерьмом...

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  6. mancunia-planet 21.10.2019 00:34 # mancunia-planet
    Скаузеры молодцы привет всем

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  7. manutd-20champ 21.10.2019 00:31 # manutd-20champ
    насекомое обижен на технику (VAR).
    а когда она ему в помощь, восторгается.
    не всегда коту маслице.
    петунхем продолжит с дёгтем.

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  8. bes-ter 21.10.2019 00:06 # bes-ter
    Красава Сульшер... все по делу.

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