Моуриньо: "Клопп хотел мясо, а получил рыбу"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что Оле Гуннар Сульшер переиграл своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа тактически.

В воскресенье "Ливерпуль" не просто смог одержать свою 18-ю победу подряд в Премьер-Лиге, а даже едва не проиграл, избежав поражения за пять минут до конца.



Вмешательство в игру системы VAR — засчитанный гол хозяев и незасчитанный гол гостей — вызвало негодование у Клоппа, который заявил, что МЮ "хотел только обороняться", однако Моуриньо убежден, что Юрген был расстроен другим.



"Клопп расстроен, потому что никогда не побеждал "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Думаю, ему не понравилось меню — он хотел мясо, а получил рыбу".



"Они рады играть против соперников, которые позволяют им контратаковать. Конечно, в данный момент возможности "Юнайтед" ограничены, поэтому "Юнайтед" сыграл иначе".



"Они пытались помешать им быстро переходить из одной фазы игры в другую, они постоянно играли с тремя центральными защитниками на своих позициях и всегда оставались компактными. "Ливерпулю" не понравилось меню".



"Ливерпулю" не хватило мастерства, чтобы преодолеть глубокую оборону. Должен признать, я очень рад, что они не выиграли, потому что другой рекорд (девять побед "Челси" на старте сезона 2005/06) принадлежит мне, а не им".



"Иногда у них возникают сложности против команд, которые глубоко обороняются. Они добиваются великолепных результатов, но порой побеждают на пределе".



"Они могут раздавить соперника, который играет так, как им на руку. Очевидно, что Юрген немного расстроен. "Олд Траффорд" — особенное место для "Ливерпуля", но Юргену никогда не удавалось здесь побеждать", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.