Клопп: "Почти все было против нас, но мы все равно не проиграли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что положительно оценивает ничью в гостях у "Манчестер Юнайтед", а также высказал свои претензии к VAR.

В воскресенье на "Олд Траффорд" подопечные Клоппа впервые в это сезоне Премьер-Лиги потеряли очки, сыграв только вничью 1:1.



Тем не менее, Клопп считает, что это было абсолютно заслуженное очко в условиях, когда все обстоятельства против "Ливерпуля".



"Это хороший результат, хотя и не тот, который мы хотели перед матчем. Но учитывая то, как складывалась игра, мы должны быть рады. Мы согласны на очко, потому что они вели в счете длительное время".



"У нас были хорошие моменты во втором тайме, но первый тайм мне не понравился, потому что мы позволили "Манчестер Юнайтед" делать то, что они хотят".



"Мы позволили им быть агрессивными и выигрывать единоборства по всему полю. Нам нужно было делать передачи через линии, и возможности для этого были, но мы их не видели".



"Они были лучше, чем мы, и хорошо оборонялись. В конце концов они забили гол, который показывает все проблемы, связанные с VAR".



"Мистер Аткинсон не остановил игру, потому что так предполагает протокол VAR. VAR в свою очередь показала, что там был контакт и был фол. Это общая проблема. В видеостудии смотрят эпизод и говорят: "Ты же сам решил продолжить игру". Но ведь фол был".



"Им все равно нужно было пробежать 60-70 ярдов, чтобы забить, так что это не круто".



"Затем мы забили свой гол, но его отменили. Почти все было против нас сегодня, но мы все равно не проиграли. Мы заслужили очко, на 100 процентов", — цитирует Клоппа Daily Mirror.