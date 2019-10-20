Рэшфорд: "Мы заслуживали три очка"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд считает, что "Ливерпуль" не заслуживал и очка в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
Гол вышедшего на замену Адама Лалланы за пять минут до конца позволил мерсисайдцам ответить на результативный удар Рэшфорда в первом тайме и вернуться домой с ничьей — 1:1.
Таким образом, "красные дьяволы" прервали серию "Ливерпуля" из 17 побед подряд в Премьер-Лиге, однако Рэшфорд не сильно этому рад и считает, что его команда заслуживала большего.
"Мы заслуживали три очка. Я не думаю, что они были достаточно хороши для ничьи или победы в этом матче, но таков футбол. Мы упустили большую возможность, и нам не хватило совсем чуть-чуть. Надеюсь, мы одержим победу посреди недели, и это положит начало хорошей серии для нас", — сообщил Рэшфорд Sky Sports.
20.10.2019 21:00
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Последние комментарии:
А где мудила roberto-89, он видимо под поезд бросился.
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Что себе позволяет этот мелкий говнюк?
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Скамы подскажите, что происходит в таких случаях? Сулшер насосал на победу. Но Великий Ливерпуль вопреки их планам сыграл вничью. Аткинсон обратно отсасывает у Сулшера или на следующую игру переносится.
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заслуживали, да
а еще ферги серьезный конкурент для берковой
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Поджигай скузню-живи во благо)
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помойка заслужила резиновый хуй, а не 3 очка...
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Первый тайм лузерпуль заглатывал по самое не хочу, на второй тайм был план подсушить игру и не напрягаться, даун рохо подарил вам ничейку скаузеры, радуйтесь
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Ветка для полыхания тупых колбасников. Дайте мне побольше спичек
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да, не доработал аткинсон
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Неужели эта тварь такое сказала-это охеренная наглость.Банку засчитали,банку отбрали,лучше бы молчал сосок.
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Омг...
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вы заслуживали яйца на лицо, забили один гол после фола на ориги и уже хорохорица, щенок
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отсасывать судьям нужно было глубже
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