Рэшфорд: "Мы заслуживали три очка"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд считает, что "Ливерпуль" не заслуживал и очка в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

Гол вышедшего на замену Адама Лалланы за пять минут до конца позволил мерсисайдцам ответить на результативный удар Рэшфорда в первом тайме и вернуться домой с ничьей — 1:1.



Таким образом, "красные дьяволы" прервали серию "Ливерпуля" из 17 побед подряд в Премьер-Лиге, однако Рэшфорд не сильно этому рад и считает, что его команда заслуживала большего.



"Мы заслуживали три очка. Я не думаю, что они были достаточно хороши для ничьи или победы в этом матче, но таков футбол. Мы упустили большую возможность, и нам не хватило совсем чуть-чуть. Надеюсь, мы одержим победу посреди недели, и это положит начало хорошей серии для нас", — сообщил Рэшфорд Sky Sports.