Рэшфорд: "Мы заслуживали три очка"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд считает, что "Ливерпуль" не заслуживал и очка в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

Гол вышедшего на замену Адама Лалланы за пять минут до конца позволил мерсисайдцам ответить на результативный удар Рэшфорда в первом тайме и вернуться домой с ничьей — 1:1.

Таким образом, "красные дьяволы" прервали серию "Ливерпуля" из 17 побед подряд в Премьер-Лиге, однако Рэшфорд не сильно этому рад и считает, что его команда заслуживала большего.

"Мы заслуживали три очка. Я не думаю, что они были достаточно хороши для ничьи или победы в этом матче, но таков футбол. Мы упустили большую возможность, и нам не хватило совсем чуть-чуть. Надеюсь, мы одержим победу посреди недели, и это положит начало хорошей серии для нас", — сообщил Рэшфорд Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1070

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Последние комментарии:




  1. muzzle 20.10.2019 21:30 # muzzle
    А где мудила roberto-89, он видимо под поезд бросился.

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  2. opt1k 20.10.2019 21:22 # opt1k
    Что себе позволяет этот мелкий говнюк?

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  3. arman-kz 20.10.2019 21:22 # arman-kz
    Скамы подскажите, что происходит в таких случаях? Сулшер насосал на победу. Но Великий Ливерпуль вопреки их планам сыграл вничью. Аткинсон обратно отсасывает у Сулшера или на следующую игру переносится.

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  4. kos9k 20.10.2019 21:17 # kos9k
    заслуживали, да
    а еще ферги серьезный конкурент для берковой

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  5. keane16 20.10.2019 21:16 # keane16
    Поджигай скузню-живи во благо)

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  6. yervand 20.10.2019 21:14 # yervand
    помойка заслужила резиновый хуй, а не 3 очка...

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  7. smokekush 20.10.2019 21:09 # smokekush
    Первый тайм лузерпуль заглатывал по самое не хочу, на второй тайм был план подсушить игру и не напрягаться, даун рохо подарил вам ничейку скаузеры, радуйтесь

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  8. januzaj00 20.10.2019 21:07 # januzaj00
    Ветка для полыхания тупых колбасников. Дайте мне побольше спичек

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  9. liverfun 20.10.2019 21:06 # liverfun
    да, не доработал аткинсон

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  10. noi39 20.10.2019 21:05 # noi39
    Неужели эта тварь такое сказала-это охеренная наглость.Банку засчитали,банку отбрали,лучше бы молчал сосок.

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  11. slash-lfc 20.10.2019 21:04 # slash-lfc
    Омг...

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  12. uyga 20.10.2019 21:03 # uyga
    вы заслуживали яйца на лицо, забили один гол после фола на ориги и уже хорохорица, щенок

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  13. yxaxaxaxaxa 20.10.2019 21:02 # yxaxaxaxaxa
    отсасывать судьям нужно было глубже

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