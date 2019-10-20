"Юнайтед" прервал серию "Ливерпуля" из 17 побед в Премьер-Лиге
"Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, избежав поражения в гостях у "Манчестер Юнайтед" благодаря первому с мая 2017 голу Адама Лалланы — 1:1.
Несмотря на полученную в сборной Испании травму, Давид Де Хеа встал на ворота "красных дьяволов". Аарон Ван-Биссака вернулся на правый фланг обороны, а Виктор Линделеф — в ее центр. Люк Шоу, Поль Погба и Джесси Лингард в заявку не попали. В самый последний момент Оле Гуннару Сульшеру также пришлось внедрить в команду Маркоса Рохо вместо получившего травму на разминке Акселя Туанзебе.
После травм в стартовый состав мерсисайдцев вернулись Алиссон и Жоэль Матип, а вот Мохамед Салах не успел залечить лодыжку в срок, уступив свое место в нападении Дивоку Ориги. Джордан Хендерсон заменил Джеймса Милнера в полузащите.
В начале матча команды были осторожны и просто присматривались друг к другу, а первый удар в створ случился на 13-й минуте, когда Джорджиньо Вейналдум с дистанции проверил бдительность Де Хеа. Незадолго до этого дальним ударом отметился Андреас Перейра — мяч заведомо шел мимо, но Алиссон все равно решил размяться.
На 34-й минуте гостям впервые удалось разбежаться. Садио Мане промчался по правому флангу, после чего сделал передачу в штрафную на Роберто Фирмино, но тот пробил неудачно — прямо в Де Хеа.
А спустя две минуты "Юнайтед" открыл счет. Даниэль Джеймс прострелил с правого фланга, а Маркус Рэшфорд с линии вратарской поразил цель — 1:0. И хотя результативная атака "дьяволов" началась с очевидного фола на Ориги, рефери Мартин Аткинсон и система VAR оставили гол в силе.
На 44-й минуте система VAR еще раз вмешалась в игру. Мане издевательски обыграл Линделефа на линии штрафной, вышел на ударную позицию и закатил мяч в ворота, однако ассистенты Аткинсона в видеостудии обнаружили, что Садио подыграл себе рукой.
Ожидания насчет того, что после перерыва "Ливерпуль" устроит отчаянный штурм, не оправдались. Счет, конечно, подгонял гостей вперед, однако "Юнайтед" чувствовал себя довольно комфортно.
Время шло, а атаки "красных" так и оставались бестолковыми и примитивными. Де Хеа почти не вступал в игру.
Тем не менее, на 85-й минуте — без особых на то предпосылок — гости сравняли счет. Энди Робертсон прострелил с левого фланга, мяч прошел через гущу игроков до дальней штанги, а появившийся на замену Адам Лаллана просто подставил ногу — 1:1.
Психологическое преимущество оказалось на стороне мерсисайдцев, и концовку матча они провели, пытаясь вырвать победу, но было уже слишком поздно.
"Ливерпулю" удалось избежать поражения, однако команда Юргена Клоппа показала непривычно слабый для себя футбол. Возможно, дело в международном перерыве. Возможно, сказалось отсутствие Салаха. "Юнайтед" может быть доволен собой несмотря на упущенную победу.
"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
20.10.2019 20:25
Просмотров: 4987
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
МЮ убог. Но в то же время я рад потери очков Ливером. Интрига жива. Отметят ли 30 летний юбилей? Насосет ли мю у судеек на то что бы остаться в премьер лиге? Через сколько местные королевны начнут обкладывать хуями свою "легенду" Лэмпа? Вопросов хватает. Запасаемся попкорном.
(ответить)
Больше всех от счастья порвался Кин, который радуется отскоку своей параши на трафорде, которая изначально вышла на поле с 5 защитниками, вот где ор
(ответить)
Портовые, эй, хорош хуи при всех сосать.
(ответить)
13 Ман Юнайтед 9 10
900 млн фунтов после САФа потрачено, игры как нет, так и нет
Выдали матч всей жизни, нанесли всего 2 удара в створ. Эхехеххе, после матчей в Лиге Европы, будут по запчастям собирать своих игроков
Удачи Ман Ю.
Ливерпуль настолько мощный сейчас, что даже в таком убогом матче не проигрывают. Чемпионский характер
(ответить)
19.10.2019 21:59 # удалить
mc-od
По-чемпионски, на классе. Плюс, не пропустили, играя без центральных защитников. Мэнди старается, но вот Канселу откровенно пока еще сыроват. Жаль Фунтик не забил, но пас на Сильву выдал как на блюдечке. В целом, игра команды очень даже норм. Короче, едем дальше.
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
P.S. Вижу, завтра пригородные принимают дома княгинь.)) Смеагол VS Клоп - отличная вывеска! Вот офишиали и узнаем, кто есть PHIZRUK. Хотя есть большая вероятность, что именно в завтрашнем матче можем и не выяснить.))
Источник: http://fapl.ru/posts/74133/?c=1#c6999692
Все, абсолютно все как я и предсказывал.)) Ожидаемая ничейка. Хотя, если смотреть на донный состав пригородных, можно даже сказать, что Смеагол переиграл Клопа. Ну да ладно, пока вопрос с физруком офишиали остается открытым.))
А так, хотя до сих пор Лузерпук хорошо подбирал очки, но сегодня не увидел не то что чемпионской, а вообще более или менее поставленной игры у портовых. Думаю, их следующая игра с курами поможет немного прояснить картину на что "недвусмысленно обозначили свои намерения" колбаски в этом сезоне.))
(ответить)
2 трофея сегодня в маню взяли, не иначе, заработали очко и подожгли фанатов ливерпуля, больше им ничего и не надо. сульшер им как раз впору с его подколами в адрес чемпионов европы и "ми манчестер юнайтед, ми - великие".
на деле в команде все максимально хуево, в отличие от ливерпуля
(ответить)
Наступил момент, когда для скаузеров уже ничья с аутсайдером является провалом. Ну точно чемпик будем праздновать в этом сезоне.
(ответить)
Ничего нового, что в игре мю и лфц- первые не играют сами и не дают второму играть, шо на фапле - пенсы хyесосы, пуканиры на подсосе .
(ответить)
портовые отбросы в следующем туре играют со шпорами, пи3дец у кейна и компании личные счеты после финала, должны не пасть духом
(ответить)
Скум два очка до зоны вылета, зато радуются, что отобрали очки у ЛФК как условный Норвич)) Е6ать как низко пала Параша ахахахахах.
(ответить)
Скам ничейку в стиле "автобус середняка" считает уже за успех, норм так уходят в небытие.
(ответить)
неплохо у портовых обрыганов жопень полыхает, хотя казалось бы, не заслужено ничейку вырвали в последние минуты и должны быть рады
(ответить)
Адекватных фанов МЮ с ничейкой конгратс...
Почему команда не играет так с другими тимами?
(ответить)
Вот xуй знает, с одной стороны - обкончали скузям попки, с другой - голума не уволят ((
(ответить)
интершум норм тема, вот только думал, что в таком матче погромче трибуны должны себя вести, а то только ливерпульские чанты слышались раз в 10-15 минут, а местные оживлялись только в потенциально опасные моменты маню, которые возникали всего пару раз
(ответить)
Бывают в жизни дни получше,но видно было,что Аткинсон и К,собрались дуть в одну сторону.А как же,чтоб интрига не умерла.
(ответить)
Мдее, сколько же внутри вас говна ребята... хуею прост..
Особенно у долбоёбов пенсов и прочих петарасов)))
Очки потеряли команды, которые не вынимая, выепли клуб, за который они глорят..
(ответить)
Поздравляю рот САФа с очередным очком!
Нарушение на Ориги было 100%.
(ответить)
До матча
https://sun9-9.userapi.com/c853424/v853424997/121381/TBDVavWeNCw.jpg
Теперь походу на планшете смотреть надо!
(ответить)
Юнайтед, несмотря на саою ужасную игру, по-прежнему временами неплохо смотрится дома. В принципе, Ливерпуль они закрыли и команда Клоппабыла сама не своей. Но... как тут уже как-то написал один болельщик МЮ, каждый раз у них находится какой-нибудь клоун, который косячит и МЮ теряет очки. Пожалуй, подпишусь под этими наблюдениями :). Второе, что не понравилось, это то, что МЮ, даже пропустив, жался к своим воротам и надеялся только на контратаки. Притом, что Ливерпуль играл очень медленно. В общем, МЮ потерял победу, а у Ливерпуля немало проблем в игре и чемпионство совсем еще не упало им в карман
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий