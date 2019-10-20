"Юнайтед" прервал серию "Ливерпуля" из 17 побед в Премьер-Лиге

"Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, избежав поражения в гостях у "Манчестер Юнайтед" благодаря первому с мая 2017 голу Адама Лалланы — 1:1.

Несмотря на полученную в сборной Испании травму, Давид Де Хеа встал на ворота "красных дьяволов". Аарон Ван-Биссака вернулся на правый фланг обороны, а Виктор Линделеф — в ее центр. Люк Шоу, Поль Погба и Джесси Лингард в заявку не попали. В самый последний момент Оле Гуннару Сульшеру также пришлось внедрить в команду Маркоса Рохо вместо получившего травму на разминке Акселя Туанзебе.



После травм в стартовый состав мерсисайдцев вернулись Алиссон и Жоэль Матип, а вот Мохамед Салах не успел залечить лодыжку в срок, уступив свое место в нападении Дивоку Ориги. Джордан Хендерсон заменил Джеймса Милнера в полузащите.



В начале матча команды были осторожны и просто присматривались друг к другу, а первый удар в створ случился на 13-й минуте, когда Джорджиньо Вейналдум с дистанции проверил бдительность Де Хеа. Незадолго до этого дальним ударом отметился Андреас Перейра — мяч заведомо шел мимо, но Алиссон все равно решил размяться.



На 34-й минуте гостям впервые удалось разбежаться. Садио Мане промчался по правому флангу, после чего сделал передачу в штрафную на Роберто Фирмино, но тот пробил неудачно — прямо в Де Хеа.



А спустя две минуты "Юнайтед" открыл счет. Даниэль Джеймс прострелил с правого фланга, а Маркус Рэшфорд с линии вратарской поразил цель — 1:0. И хотя результативная атака "дьяволов" началась с очевидного фола на Ориги, рефери Мартин Аткинсон и система VAR оставили гол в силе.



На 44-й минуте система VAR еще раз вмешалась в игру. Мане издевательски обыграл Линделефа на линии штрафной, вышел на ударную позицию и закатил мяч в ворота, однако ассистенты Аткинсона в видеостудии обнаружили, что Садио подыграл себе рукой.



Ожидания насчет того, что после перерыва "Ливерпуль" устроит отчаянный штурм, не оправдались. Счет, конечно, подгонял гостей вперед, однако "Юнайтед" чувствовал себя довольно комфортно.



Время шло, а атаки "красных" так и оставались бестолковыми и примитивными. Де Хеа почти не вступал в игру.



Тем не менее, на 85-й минуте — без особых на то предпосылок — гости сравняли счет. Энди Робертсон прострелил с левого фланга, мяч прошел через гущу игроков до дальней штанги, а появившийся на замену Адам Лаллана просто подставил ногу — 1:1.



Психологическое преимущество оказалось на стороне мерсисайдцев, и концовку матча они провели, пытаясь вырвать победу, но было уже слишком поздно.



"Ливерпулю" удалось избежать поражения, однако команда Юргена Клоппа показала непривычно слабый для себя футбол. Возможно, дело в международном перерыве. Возможно, сказалось отсутствие Салаха. "Юнайтед" может быть доволен собой несмотря на упущенную победу.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче