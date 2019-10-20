Вудворд уверен, что Глэйзеры не продадут "Юнайтед"

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд выразил уверенность, что семейство Глэйзеров не продаст клуб с "Олд Траффорд".

Ранее в воскресенье в английской прессе появилась информация, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман готов предпринять третью попытку приобрести "красных дьяволов" у Глэйзеров.



Однако Вудворд, ближайший к американским владельцам человек в клубе, не верит в эти истории и не считает, что Глэйзеры вгоняют "Юнайтед" в долги.



"Основываясь на своих наблюдениях, могу сказать, что у них долгосрочные планы в отношении "Юнайтед".



"Что касается каких-либо предложений или запросов цены, то никакого рода переговоров на этот счет нет, насколько мне известно".



"Думаю, у них здесь долгосрочные планы, потому что это следует из каждого нашего разговора".



"Наш долг растянут на долгий срок, хорошо структурирован и не сильно отличается от других клубов. Это фиксированная сумма на фиксированный период времени, и обслуживание этого долго обходится относительно дешево".



"Это лишь два процента от нашего общего оборота каждый год, так что это практически не оказывает на нас влияния", — цитирует Вудворда Daily Mirror.