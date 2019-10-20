Мохамед Салах может вернуться к "Генку"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, пропускающий матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", может вернуться к поединку Лиги Чемпионов против "Генка" в следующую среду.

Напомним, главный тренер "красных" Юрген Клопп был чрезвычайно недоволен фолом Хамзы Чоудури на Салахе в матче против "Лестера" перед международным перерывом.



Этих двух недель оказалось недостаточно, чтобы Мохамед полностью залечил свою лодыжку, поэтому египтянин и не попал в заявку "Ливерпуля" на матч против "Юнайтед".



"Мо не готов, вот и все. Он не мог тренироваться с командой. Я не знаю, откуда все эти разговоры о том, что он сыграет. У него практически не было шансов сегодня. Возможно, он вернется к среде — нам нужно будет посмотреть", — сообщил Клопп Sky Sports.