Вудворд хочет помириться с Гари Невиллом

Гари Невилл Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд хочет помириться с одним из самых яростных критиков "красных дьяволов" в медиа Гари Невиллом.

По информации Daily Mail, Вудворд не разговаривает с Невиллом уже пять месяцев — с тех пор, как экс-защитник "Юнайтед" жестко раскритиковал "дьяволов" в телевизионном эфире и обвинил во всех бедах Эда.

По иронии судьбы, налаживание хороших отношений с академией и своими бывшими игроками стало одним из ключевых элементов философии "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера.

Утверждается, что теперь Вудворд сменил гнев на милость и хочет закопать топор войны с одним из лидеров "Класса-92". Кроме того, Эд готов предложить Невиллу, сыгравшему 601 матч за "Юнайтед", взаимовыгодное сотрудничество.

Вудворд готов обсудить идею, чтобы команда Сульшера ночевала перед матчами в отеле Невилла Hotel Football близ "Олд Траффорд" — Жозе Моуриньо, предшественник Оле Гуннара, был категорически против этого.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2019 17:00

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  1. chelsea88 20.10.2019 17:18 # chelsea88
    Кажется я знаю следующего тренера пригородной помойки.

    (ответить)

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