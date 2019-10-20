Вудворд хочет помириться с Гари Невиллом
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд хочет помириться с одним из самых яростных критиков "красных дьяволов" в медиа Гари Невиллом.
По информации Daily Mail, Вудворд не разговаривает с Невиллом уже пять месяцев — с тех пор, как экс-защитник "Юнайтед" жестко раскритиковал "дьяволов" в телевизионном эфире и обвинил во всех бедах Эда.
По иронии судьбы, налаживание хороших отношений с академией и своими бывшими игроками стало одним из ключевых элементов философии "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера.
Утверждается, что теперь Вудворд сменил гнев на милость и хочет закопать топор войны с одним из лидеров "Класса-92". Кроме того, Эд готов предложить Невиллу, сыгравшему 601 матч за "Юнайтед", взаимовыгодное сотрудничество.
Вудворд готов обсудить идею, чтобы команда Сульшера ночевала перед матчами в отеле Невилла Hotel Football близ "Олд Траффорд" — Жозе Моуриньо, предшественник Оле Гуннара, был категорически против этого.
20.10.2019 17:00
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Кажется я знаю следующего тренера пригородной помойки.
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