Вейналдум уверен, что "Ливерпуль" может повторить достижение "Непобедимых"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что его команда способна повторить достижение "Непобедимых" "Арсенала" и тоже пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

В сезоне 2003/04 "Арсенал" установил уникальное для Премьер-Лиги достижение, не проиграв ни одного матча на пути к титулу.



В данный момент "Ливерпуль" может похвастать 17 победами подряд в Премьер-Лиге, включая концовку прошлого сезона. Из 47 последних матчей в чемпионате "красные" проиграли лишь один. Столь отличная форма внушает в Вейналдума уверенность, что его команда может повторить успех "Арсенала".



"Это возможно. Никто не знает, как все сложится. Иногда тебе нужно немного удачи. Пока нам везет в этом отношении, однако наши успехи объясняются также тем, что мы много и упорно работаем".



"Если честно, мы особо не думаем об "Арсенале" и о том, что они не проиграли ни одного матча. Мы просто стараемся изо всех сил, а там посмотрим, к чему это нас приведет", — цитирует Вейналдума Daily Mirror.