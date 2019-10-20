Вейналдум уверен, что "Ливерпуль" может повторить достижение "Непобедимых"
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что его команда способна повторить достижение "Непобедимых" "Арсенала" и тоже пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.
В сезоне 2003/04 "Арсенал" установил уникальное для Премьер-Лиги достижение, не проиграв ни одного матча на пути к титулу.
В данный момент "Ливерпуль" может похвастать 17 победами подряд в Премьер-Лиге, включая концовку прошлого сезона. Из 47 последних матчей в чемпионате "красные" проиграли лишь один. Столь отличная форма внушает в Вейналдума уверенность, что его команда может повторить успех "Арсенала".
"Это возможно. Никто не знает, как все сложится. Иногда тебе нужно немного удачи. Пока нам везет в этом отношении, однако наши успехи объясняются также тем, что мы много и упорно работаем".
"Если честно, мы особо не думаем об "Арсенале" и о том, что они не проиграли ни одного матча. Мы просто стараемся изо всех сил, а там посмотрим, к чему это нас приведет", — цитирует Вейналдума Daily Mirror.
20.10.2019 16:00
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Последние комментарии:
Это возможно. Никто не знает, как все сложится
а если по делу, то правильное отношение у ливерпуля: смотреть лишь на ближайший матч и выкладываться на 100%
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И все равно просрать чемп из-за кучи ничейных результатов еххехе
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ну значит уже седня всосут
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ну ну!!!
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