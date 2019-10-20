Вейналдум уверен, что "Ливерпуль" может повторить достижение "Непобедимых"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что его команда способна повторить достижение "Непобедимых" "Арсенала" и тоже пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

В сезоне 2003/04 "Арсенал" установил уникальное для Премьер-Лиги достижение, не проиграв ни одного матча на пути к титулу.

В данный момент "Ливерпуль" может похвастать 17 победами подряд в Премьер-Лиге, включая концовку прошлого сезона. Из 47 последних матчей в чемпионате "красные" проиграли лишь один. Столь отличная форма внушает в Вейналдума уверенность, что его команда может повторить успех "Арсенала".

"Это возможно. Никто не знает, как все сложится. Иногда тебе нужно немного удачи. Пока нам везет в этом отношении, однако наши успехи объясняются также тем, что мы много и упорно работаем".

"Если честно, мы особо не думаем об "Арсенале" и о том, что они не проиграли ни одного матча. Мы просто стараемся изо всех сил, а там посмотрим, к чему это нас приведет", — цитирует Вейналдума Daily Mirror.


Метки Арсенал, Вейналдум, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 197

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  1. liverfun 20.10.2019 16:08 # liverfun
    Это возможно. Никто не знает, как все сложится

    а если по делу, то правильное отношение у ливерпуля: смотреть лишь на ближайший матч и выкладываться на 100%

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  2. kler 20.10.2019 16:07 # kler
    И все равно просрать чемп из-за кучи ничейных результатов еххехе

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  3. dom1no 20.10.2019 16:05 # dom1no
    ну значит уже седня всосут

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  4. gjchancel 20.10.2019 16:04 # gjchancel
    ну ну!!!

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